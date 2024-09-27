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新北色警藉辦案3度強吻15歲少女　和解賠償獲緩刑仍遭休職10月

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲少女因辦案關係，竟遭員警強吻3次。她無奈告知學姊與外祖父，揭發員警惡行。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市新莊分局江姓員警，去年2、3月間，藉著辦案之便，三度強吻15歲少女。江男事後遭提起公訴，但因賠償和解，最後遭判刑1年，並緩刑4年定讞。新北市警局將他移送懲戒法院議處，懲戒法院認為他「嚴重影響服務機關之信譽」，判決休職10月。

判決指出，江男為新莊分局某派出所員警，他因辦案之便，在去年2月間認識當時15歲的少女小光（化名）。但江男把持不住，去年2月、3月、4月，分別在江男家中的客廳、陽台等處，強吻小光。小光因懾於江男承辦她案件之權勢，未為反抗或拒絕之表示，三次均讓江男得逞。

小光最後向學姐與外祖父，說出此事，小光還繪製江男家中的配置圖，證明小光確實進過江男家門。江男遭提起公訴，一審新北地院簡易庭認定江男犯下三個「成年人故意對少年犯對受監督之人利用權勢猥褻罪」，每罪各處有期徒刑5月，均可易科罰金；合併宣告有期徒刑1年、得易科罰金36萬元。

江男上訴新北地院合議庭，二審因江男賠償小光，取得和解，最後維持相同刑度，但宣告緩刑4年的自新機會，緩刑期間交付保護管束，並接受12小時法治教育課程，禁止再接觸、聯絡與騷擾小光，全案定讞。

刑案部分定讞後，新北市警局為了自清，把江男移送懲戒法院議處。懲戒法院審理後，認為江男「身為警察人員，未能恪遵職守，導致社會大眾對公務員產生負面印象及不信任感，嚴重影響服務機關之信譽。」但因他犯後坦承犯行，又賠償被害人，且完全支付完畢，足見江男確實有悔意。此外，小光也在警詢時表示，不希望江男遭受法律上的追訴。審酌各樣情節後，懲戒法院將他判處休職10個月。可上訴。

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