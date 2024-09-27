「天道盟公主」侵吞祖產不成　虐死癌末毒友棄屍輕判2年定讞

▲竺女被控虐死毒友後棄屍，但最高法院僅認定她犯棄屍罪，輕判2年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

桃園市自稱「天道盟公主」的竺姓女子，被控貪圖共同吸毒的友人吳姓男子家的祖產，多方接近，最後更疑似持鈍器敲擊吳男胸口，打死吳男後，與另名友人共同棄屍。一審僅認定竺女犯棄屍罪，輕判竺女2年；二審加重改判12年，但更一審又輕判2年刑期。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。

現年51歲的竺姓女子，因認識有黑道背景的親戚，在地方上自稱「天道盟公主」、「甜甜」，竺女的男女關係複雜，再加上有多項前科，與丁姓、吳姓男友人因為吸毒的關係，成為好友，吳男借住在竺女、丁男住處中。

吳男2016年間發生車禍，竺女介入幫忙，原本談好10萬元的賠償，在竺女「幫忙」後，變成吳男要賠500萬元，還因此簽下本票。地方上盛傳，因竺女看中吳男祖產，打算侵吞其房產，才會用計逼吳男交出房產。

而檢警介入調查發現，當時吳男因向竺女坦白房子已經過戶給姊姊，竺女不滿白忙一場而惱羞成怒，於2016年10月初與丁男合謀綁走吳男。竺女對吳男多加凌虐，以不明鈍器敲擊吳男胸口，吳男因癌末又體弱，被打成胸部鈍性傷，造成兩側肋骨多處骨折、連枷胸而呼吸衰竭死亡。

竺女見虐死吳男後，聯繫丁男到場棄屍。丁男將車輛開到桃園復興山區爺亨部落的產業道路，將屍體丟入山谷中。因吳男的姊姊長達半年無法找到弟弟，報警處理後，警方另案逮捕丁男，丁男才坦承犯案，並帶領警方找出屍體。檢警對竺女、丁男，依照殺人、棄屍等罪提起公訴。

一審僅認定2人犯下棄屍罪，將竺女、丁男分別判刑2年；殺人部分判決無罪。但二審高等法院改認定竺女對吳男有致人於死之故意，因此改重判有期徒刑12年；另外丁男也被依棄屍罪，判刑10月。全案再經撤銷發回，高院更一審又改認定竺女並無傷害致死或殺人意圖，僅認定棄屍有罪，維持一審的2年刑度；殺人部分仍無罪。全案再上訴，最高法院27日採信更一審見解，駁回上訴，竺女獲輕判2年定讞。