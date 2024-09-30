「滲透嫌犯」竟跑到立法院直播？　林楚茵轟有破口：韓國瑜該醒了

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇在2024大選期間，因涉嫌接受中國逾台幣百萬元資助參選，並回傳我情治人員等資料，遭桃園地方法院一審宣判，犯個人資料保護法非法蒐集利用個人資料罪，處徒刑8月，如今卻出現在立法院議場開設直播，讓民進黨立委林楚茵痛批，立法院已成國安破口，「院長韓國瑜該醒了」。

林楚茵說，馬治薇大喇喇地在國會開直播，為何「滲透嫌犯」能輕易進入立法院？九月初起立法院開始新會期，國內政要頻繁出入，每週二五更是各級單位從院長到部會首長都在議場備詢。隨著台灣受到國際友邦重視，各國國會議員把台灣國會列為亞洲必定參訪行程，立法院內更有機密事項密切進行討論，這些資訊如果被蒐集利用為與中國的交易籌碼，將成為嚴重的國安破口。

林楚茵指出，目前立法院維安管制規定僅有《立法院議場安全維護及管理要點》、《立法院門禁管理要點》、《立法院採訪規則》及《立法院院區識別證申請及配掛要點》，國會不應該像是菜市場讓任何人都能隨意進出，韓國瑜身為院長也是立法院的大家長，必須守護國會安全，如果只會像上週五院會，念國民黨聲明不准部會首長請假，卻沒有半點國會安全意識，韓國瑜院長就淪為「立院讀稿機」。

林楚茵提醒韓國瑜，「規則」或「要點」是立法院內部自行依流程修正即可施行的，守護立法院安全與避免機密外洩更為重要，不能再有下一個國安破口，請立刻啟動相關修正程序。