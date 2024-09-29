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轟林右昌天天發文要罷樑　羅智強：是綠營秘書長還是罷免發起人？

▲▼ 民進黨全代會中執委中評委投票開票有黨員對投票計票有爭議，秘書長林右昌還是維持原來開票的認定 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲前基隆市長、民進黨秘書長林右昌。（圖／記者呂佳賢攝）

記者郭運興／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案將於10月13日舉行投票，距今（29日）剩14天。前基隆市長林右昌26日才發文表達「罷樑心情」，今日再度寫下千字文，指出謝國樑讓市民憤怒原因。對此，國民黨立委羅智強表示，林右昌像抓了狂，天天發文，哭天搶地要罷免謝國樑，讓大家搞不清楚，他到底是民進黨的秘書長？還是罷樑團體的發起人？可不可以不要挑在颱風天，基隆人、謝國樑忙防災，林右昌到底在亂什麼？放過基隆人，好嗎？

羅智強表示，颱風來襲，謝國樑忙著防災，林右昌卻忙著口水，忙著宣傳惡罷，民進黨的林大秘書長，賴清德沒教過萬事莫若防災急嗎？就閉嘴幾天，讓謝國樑好好防災不行嗎？「生雞蛋沒有，放雞屎一堆」的林右昌，可以休息一下，放過基隆人，好嗎？不知道是不是賴清德最近很愛震怒，嚇到林右昌？還是賴清德對林右昌下了軍令，罷免謝國樑若沒過，就要林右昌滾蛋？

羅智強指出，林右昌最近好像抓了狂一樣，一個民進黨的秘書長，放著一堆國家大事、政黨要務不管，天天發文，哭天搶地的要罷免謝國樑，讓大家搞不清楚，到底他是民進黨的秘書長？還是罷樑團體的發起人？

羅智強質疑，民進黨之前不是還告謝國樑，說民進黨沒有推罷免，說謝國樑抹黑，怎麼民進黨的秘書長卻跳到最前線搞罷免，民進黨是人格分裂嗎？

羅智強批評，當然，林右昌要這樣做，大家拿他沒辦法，但可不可以不要挑在颱風天，基隆人忙防災，謝國樑也忙防災，林右昌到底在亂什麼？

另外，羅智強提到，林右昌為什麼不把基隆東岸商場增建部分，登記為市府產權，不解釋為什麼要留下一堆爛攤子、不釐清自己與財團的千絲萬縷，結果林右昌今天花了1700多字，扯一個目前還只是在評估的摩天輪案子，說此案徹底激怒基隆市民。

羅智強說，林右昌實在太會扯，從東岸商場扯到摩天輪，根本沒發生的事，如何激怒市民？罷樑就是這麼被民進黨給瞎扯出來的，所謂的基隆市民，難道又是林右昌的妹妹？真相已很清楚，東岸商場增建案，就是林右昌市府的大弊案，想藉機罷樑，甩鍋謝國樑。

羅智強認為，打貪紅利退燒，賴清德民調大跌，一天到晚發飆，而林右昌留給謝國樑市長的爛攤子，終將成為林右昌帶給賴清德的爛攤子，所以怎麼能不急著轉移焦點，躲避臨頭大難？

最後，羅智強強調，省省吧，林右昌！「轉移焦點也不能改變涉案的事實」，再說一次，颱風天，林右昌可以讓謝國樑拚防災嗎？

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►再談罷樑心情！林右昌提政績對比　轟謝國樑「這件事」讓市民憤怒

▼國民黨立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼卓榮泰 立法院院會總質詢 立委羅智強 質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

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