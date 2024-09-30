馬治薇闖立院稱光明正大　吳思瑤喊敏感：相信韓國瑜有智慧處理

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇在2024大選期間，因涉嫌接受中國逾台幣百萬元資助參選，並回傳我情治人員等資料，遭桃園地方法院一審宣判，犯個人資料保護法非法蒐集利用個人資料罪，處徒刑8月，如今卻出現在立法院議場開設直播，引來關注，但馬治薇卻強調自己是用媒體身份光明正大。對此，民進黨團幹事長吳思瑤說，馬治薇要清楚知道自己一審宣判有罪，身份敏感，整件事不容小覷，但要如何做好把關又不侵犯媒體自由，相信立法院長韓國瑜有智慧可以妥善處理。

吳思瑤說，她看到新聞報導確實大吃一驚，一位被一審宣判涉洩漏個資給中國，明確涉及國安的人士，可以大喇喇進入立法院議場，還在議場二樓做直播，某種程度點出立法院在相關管理上應當更為嚴謹，縱使馬治薇只是一審有罪，但是她涉入的是國安相關的罪行，如果她是以媒體身分進到立法院，以後針對這樣的特定人士，立法院審核出入的名單應當要多加嚴謹。但是她是否以媒體身分，還是藉由黨團進入院區，這要由立院相關作業人員加以釐清，也凸顯立法院在管理部分應當要再加強。

吳思瑤也提到，馬治薇本人要清楚知道自己是被一審宣判有罪、跟中國有不當資訊往來，且涉及觸犯台灣法律，當事者當然要有所節制。現在立法院對於媒體出入，通常都是正向、歡迎的角度，但因為馬治薇身份敏感，未來立院在管理上，無論如何都要更嚴謹一些，為何涉及國安人士被宣判有罪，可以動輒以媒體身分大喇喇進出立院，且在議場直播，這件事不容小覷，但要如何把關同時又不侵犯媒體自由，相信韓國瑜會處理。