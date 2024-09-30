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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺朱亞虎遭酸「洗門風」　徐巧芯嗆簡舒培：要我賣檳榔還下跪？

▲▼徐巧芯聲援陳玉珍 帶捲尺到民進黨團 站100公分距離外 旁聽。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐巧芯反問，是要去賣檳榔還是下跪？不然洗門風是什麼意思？（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

京華城容積弊案北檢持續偵辦，台北市前兵役局長朱亞虎28日深夜遭羈押禁見。北院收押理由指出，朱亞虎坦承行賄，且有串證之虞因而裁定羈押禁見。民進黨台北市議員簡舒培也點名曾替朱亞虎說話的國民黨立委徐巧芯，「還要神隱到什麼時候，不用出來洗門風嗎」？徐巧芯今（30日）受訪時反問，是要去賣檳榔還是下跪？不然洗門風是什麼意思？一直都是希望檢方勿枉勿縱，別看著政論亂辦案。

台北市前市長、現民眾黨主席柯文哲涉京華城案，而朱亞虎又在卸任兵役局長後，擔任威京子公司，「鼎越開發」董事長，種種巧合，讓檢方認為可能他在其中扮演牽線人的角色，因此在8月31日晚間，約談朱亞虎，訊後請回。徐巧芯事後力挺朱亞虎，直批檢方根本「找錯人了」，更斥北檢根本是看政論節目和議員的說法辦案，還想羅織罪名、入人於罪。

不過隨後北檢又約談朱亞虎以及柯文哲前競總財務長李文宗，不過訊問時李文宗對於收賄、背信罪全盤否認；朱亞虎則是坦承犯行。結果出爐後，簡舒培開砲徐巧芯，過去曾嗆北檢辦錯人，「徐大立委還要神隱到什麼時候，不用出來洗門風嗎？」

被簡舒培酸「該出來洗門風」，徐巧芯反問，是要去賣檳榔還是下跪？不然洗門風是什麼意思？一直都是希望檢方勿枉勿縱，別看著政論亂辦案，也不要偵查大公開，到底涉案人員的行賄收賄狀況如何，她建議北檢像桃檢一樣，定期公布所收到相關的資訊，像是鄭文燦的六百萬，開了記者會跟大家說，而非透過特定媒體辦案，北檢不該亂約談然後又讓人無保請回。

最後，徐巧芯再強調，希望北檢偵破案件，讓事情水落石出。

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