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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱亞虎認行賄「徐巧芯閉嘴」　神隱被嗆爆：晚輩不用出來喊冤嗎

▲朱亞虎遭羈押禁見，據指已坦承行賄。（圖／記者劉昌松攝）

▲朱亞虎遭羈押禁見，據指已坦承行賄。（圖／記者劉昌松攝）

記者張靖榕／綜合報導

京華城弊案延燒，前台北市兵役局長、威京集團子公司鼎越前董事長朱亞虎遭羈押禁見後，據悉已坦承行賄，立刻引發熱議。民進黨台北市議員簡舒培29日點名先前護航朱亞虎，痛斥北檢根本「找錯人」、「羅織入罪」的國民黨立委徐巧芯，「還要神隱到什麼時候，不用出來洗門風嗎？」

柯文哲涉京華城弊案包括涉嫌公務員違背職務收賄等罪羈押，檢廉持續追查可疑金流，並於8月31日拘提朱亞虎，當時視他為威京集團與柯文哲的牽線人，訊後無保請回。徐巧芯在9月2日到基隆挺深陷罷免風波的市長謝國樑時，直斥檢方像無頭蒼蠅，找朱亞虎根本就是找錯人，指稱檢方手上毫無證據，只會看政論節目辦案，還想羅織入罪。

朱亞虎與柯文哲大帳房李文宗日前被檢廉約談後，檢方複訊認定2人涉貪污治罪條例之違背職務收賄、行賄罪，嫌疑重大且有串證之虞，因此由台北地院召開羈押庭，裁定2人羈押禁見。

▲▼徐巧芯 張宏陸 王美惠 內政委員會 朝野攻防選罷法修正案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐巧芯月初才嗆北檢，如今悶不吭聲，被網友酸爆。（圖／記者屠惠剛攝）

朱亞虎被羈押禁見，據傳已「坦承行賄」，簡書培很快點名徐巧芯，指她不久前還嗆北檢辦錯人，「徐大立委還要神隱到什麼時候，不用出來洗門風嗎？」她更質疑，徐巧芯如此公開地替朱亞虎罵北檢，「難道背後有什麼不可告人之處？還是想要掩蓋什麼更大的事情？」

網友紛紛留言，「取巧芯，該閉嘴了」，大批網友更湧入徐巧芯專頁留言，「亞虎被羈押禁見，檢調沒有找錯人喔！有人挫著等囉～顯然一大串」，「有幫朱亞虎準備早餐嗎」、「你的朋友亞虎被羈押了，要不要去土城探望一下」、「怎辦巧芯，亞虎認了」、「你口中的長輩收押了，哇現在認罪了啊，巧芯，做晚輩的不出來喊冤嗎？」、「900喜歡出風頭常常踢到鐵板」。

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