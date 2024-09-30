翻車？昔挺朱亞虎「今認行賄」　徐巧芯嘆：知人知面不知心

▲徐巧芯感嘆，知人知面不知心。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前台北市長柯文哲大帳房李文宗與前台北市政府兵役局長、威京集團子公司鼎越前董事長朱亞虎涉入京華城容積弊案，28日遭羈押禁見，台北地方法院指出朱亞虎承認有行賄犯行。國民黨立委徐巧芯曾批北檢「辦錯人」，如今遭網友酸翻車。徐巧芯今（30日）受訪表示，自己也不太清楚檢方查到的資料是什麼，只能說知人知面不知心。

檢廉調查京華城弊案，為追查可疑金流，8月31日拘提當時被視為威京集團與時任台北市長柯文哲的牽線人朱亞虎，訊後被無保請回。之後徐巧芯則痛斥檢方像無頭蒼蠅，找朱亞虎根本就是找錯人，抨擊檢方手上毫無證據，只會看政論節目辦案，還想羅織入罪。

但如今台北地方法院指出朱亞虎承認有行賄犯行，徐巧芯遭質疑翻車，徐今日上午回應，也不太清楚檢方查到的資料是什麼，希望勿枉勿縱，只能說知人知面不知心，「我們是在黃復興的餐會上認識的，從來沒有聊過什麼錢跟請託的事情，相信認識朱亞虎的人很多，行賄對象是誰？我也不知道，呼籲檢方不要靠政論節目辦案，就這麼簡單而已。」

徐巧芯強調，自己從未幫朱亞虎加油，只是他前兩次無保請回，北檢似乎是看著某些人的臉書去辦案，檢方若有掌握資訊當然是該辦就辦，但朱亞虎從未向她請託，「我也不曾收過相關的政治獻金，他到底是在何時行賄？向誰行賄？檢方要去查清楚，我是向檢調加油，絕非是幫朱亞虎加油。」