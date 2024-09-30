尼泊爾暴雨升至151死！首都交通癱瘓　全國學校停課3天

▲尼泊爾連降兩天豪雨引發土石流和洪水災情，造成151人死亡、56人失蹤。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

尼泊爾連日暴雨引發土石流和洪水災情，目前已造成151人死亡、56人失蹤。由於校園建築嚴重受損，當局更宣布從29日開始全國學校停課3天。

根據《路透社》報導，加德滿都的若干區域通報降雨量多達322.2毫米，使當地主要河川巴格馬蒂河（Bagmati River）水位上漲2.2公尺，超過警戒線。儘管目前雨量減緩，但當地的交通與日常作息都陷入停擺。

▲尼泊爾當地的交通與日常作息都陷入停擺。（圖／路透）



首都加德滿都（Kathmandu）洪災嚴重，有37人因此喪命；另外通往加德滿都的主要道路上，有兩輛巴士被土石流滅頂，搜救人員在現場用尖頭鋤及鐵鏟清除泥濘，並尋獲16名乘客的遺體。

當局指出，受到洪水影響，許多校園建築物都出現損傷，需要時間進行修復，加上許多學生也是災民，因此從29日開始全國學校停課3天。

當地氣象官員將近日暴雨歸咎於孟加拉灣（Bay of Bengal）上空低壓系統，國際山區整合發展中心（ICIMOD）氣候科學家則說，毫無規劃的開發，導致城市排水不良，加劇了尼泊爾的氣候變遷風險。