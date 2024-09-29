尼泊爾遭暴雨狂襲「至少101死64失蹤」！全國多處遭淹沒

▲尼泊爾暴雨至今已造成101人喪生。（圖／達志影像）

文／中央社

強烈季風降雨襲擊喜馬拉雅山國度尼泊爾，引發的洪水不僅淹沒了首都加德滿都（Kathmandu）幾處低窪地區，警方還表示全國至少有101人喪生。

法新社報導，自27日以來，尼泊爾東部和中部的大片地區已成水鄉澤國，多條河流發生暴洪，境內高速公路遭到嚴重破壞。

警方發言人卡齊（Dan Bahadur Karki）告訴法新社：「目前為止已有101人喪生、64人失蹤。」他說：「我們持續在受災地區進行搜救任務之下，死亡人數可能會進一步攀升。」

▲尼泊爾這場暴雨已打破該國50年來最高降雨紀錄。（圖／路透）

尼泊爾氣象局告訴「加德滿都郵報」（Kathmandu Post）說，加德滿都谷地截至昨天上午的24小時內累積雨量達240毫米。報導指出，這是首都至少自1970年以來最高降雨紀錄。

流經加德滿都的巴格馬蒂河（Bagmati River）及其眾多支流已經決堤，淹沒了附近的房舍和車輛。

儘管水深及胸，居民仍冒險涉水逃到地勢較高的地方。截至今天上午，救援隊已救出近3300人。

惡劣天候27日晚間迫使空中交通停擺，逾150個出境航班遭取消。如今進出加德滿都的國內線航班已經恢復。