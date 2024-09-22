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韓200年暴雨！黑衣男受困汪洋　「淡定躺國產車頂」待援畫面曝

▲▼韓200年暴雨撤千人！豪車被沖走 他坐「國民車」獲救掀熱議。（圖／翻攝自X）

▲男子事後順利獲救，但相關照片也在網路上瘋傳。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

南韓21日各地下起破紀錄暴雨，導致超過1500人被要求緊急避難。而在金海則一名男子在開車時突然遇到洪水，他從車內逃離後，自己的豪車直接被沖走，所幸正好飄到一輛穩定停在「汪洋」中的國產車，連忙爬上引擎蓋等待救援。相關畫面曝光後，立刻在網路上引發熱議，同時釣出當事人朋友說明當時情況。

南韓21日降下200年一遇的破紀錄大雨，導致包括慶北在內的7個地區有超過1500人緊急撤離，且至少發生107起道路淹水、21起土石流等事件。此外，昌原、金海、釜山和梁山等地的降雨量也創下9月單日降水紀錄。釜山甚至發生大雨掏空地基，導致馬路出現天坑吞沒2輛車的事故。

▲▼韓200年暴雨撤千人！豪車被沖走 他坐「國民車」獲救掀熱議。（圖／翻攝自X）

網路上則流傳數張一名身穿黑色上衣的大叔一臉無奈躺在引擎蓋與前擋風玻璃上的照片，而車子則是被泡在洪水中。有網友指出，這輛穩定又堅固停在洪水中、沒有被沖走的車輛是出自現代汽車旗下房車Avante。

相關照片爆紅後，一名自稱是圖中男子的友人則上網說明事發經過。他表示，雖然畫面看起有點好笑，但其實當時的狀況蠻危險的，所幸朋友通報後，馬上就被消防人員救出。

當時圖中男子駕駛的其實是另一輛現代汽車旗下豪車品牌「Genesis」的高級車，然而由於突然遇到洪水，他跟車子同時被沖走，隨後他緊急逃生，並漂到這輛Avante上面，由於附近的車輛都被沖走，因此只能爬上別人的車，等待救援。

男子自己的豪車則是早就不知道漂到哪裡去了，只能等到洪水退去後才能找回。他的朋友也代替他向Avante的車主表達歉意與謝意，感謝對方讓男子成功獲救。

▲▼韓200年暴雨撤千人！豪車被沖走 他坐「國民車」獲救掀熱議。（圖／翻攝自X）

▲2022年也曾發生類似事件。（圖／翻攝自X）

另一方面，有網友則挖出2022年首爾大雨時的照片，當時暴雨導致馬路瞬間變河道，而江南則有一名大叔也是受困在洪水中，只能爬上一輛車頂，等待救援。從照片可以看到大叔身穿黑色西裝，一臉無奈地爬上豪車Genesis G80的車頂。

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