　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳賴清德怒罵將官不站好　李彥秀揭：黨務、政務不順才遷怒軍務

▲▼李彥秀 聯訪 李孟諺 婚外情 賴清德 台南幫 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀認為，賴清德因黨務處理不順心才遷怒軍務。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德日前首度以三軍統帥身分主持將官晉任勗勉典禮，之後卻傳出典禮後的茶敘，賴見到將官們坐著等他到場，讓賴怒批「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好？」甚至怒摔資料。對此，國民黨立委李彥秀今（30日）對此分析，顯然，最近民進黨務、政務的不順，因此才讓賴清德「走心」遷怒到軍務上。

李彥秀指出，8月初國防部辦理將領勗勉典禮後，賴清德邀請31位將軍入總統府茶敘。由於不是正式典禮，事前，府方人員特別向眾人表示，茶會是為慰勉大家辛勞，不是正式典禮，無須過於拘束。因此賴清德到場時，在場人員並未起立，而是坐在位置上鼓掌。不料，賴清德到場後口氣嚴肅，表示自己服兵役時，對軍中長官絕不敢失禮，並質疑三軍統帥到場，軍人依照禮節就該起立迎接，這不是針對他個人，而是對國家體制的尊重。

李彥秀續指，賴清德是民進黨第一位服過兵役的總統，不僅在前線金門服役，退伍時，更被防區選拔為十大優秀軍官，賴清德一定非常瞭解軍中紀律與服從的傳統，原本一場溫馨的茶會，最後「走鐘」為疾言厲色的立威大會，顯然，最近黨務、政務的不順，讓賴清德走心遷怒到軍務上。

李彥秀認為，領導人擁有職位與權威，亂發脾氣反而凸顯個人領導力的問題，既使發脾氣也必須經過精心設計，「君子不怒而威，一怒而天下熄」，如果賴清德因為軍購延遲交貨、招募不力、軍紀廢弛、訓練不佳而震怒，2350萬人一定為賴清德鼓掌叫好，但只是因為誤會沒有起立迎接而生氣，「總統之怒」顯的有些廉價。

李彥秀回憶，前有前總統陳水扁的「你是我的巧克力」事件，後有前總統蔡英文「總統我愛你」、戰機以「勇鷹」（勇英）為名事件；再到賴清德與軍隊的關係似乎開局並不順利。賴清德以重視細節著稱，此次事件，凸顯連最基本的溝通都出了問題，國防部的文人部長顧立雄責無旁貸。

最後，李彥秀提醒賴清德，國家體制、總統威嚴固然重要，但是，以德服人，帶兵帶心，才是領導人的最高境界。想成為溫暖的太陽？還是凜冽的北風？全在賴清德的一念之間。
 

ET快訊
快訊／乾哥乾妹輕判　國三生爸痛心：台灣是可以任意殺人的地方？
LIVE／山陀兒威脅南部機率增加　氣象署最新說明
山陀兒估南進東出！路徑少見「歷史等級颱風」　全台風雨時程曝
山陀兒大轉彎直撲！南部人見路徑「閃過中央山脈」嚇愣：會很慘
山陀兒挑戰強颱！　恐破紀錄登陸高雄
快訊／國三生遭割頸亡　乾哥、乾妹判決出爐
4個月役男突抓狂！「暴打安官」4傷
快訊／下午停班停課！　屏東6鄉鎮宣布了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／張善政施政報告「綠議員全缺席」　詹江村轟：第一次看到這樣

認識賴清德20年　吳思瑤：只見他動怒過一次

人事總處遭問「賴清德罵將官」不評論　傅崐萁諷：要保官命嘛

潘孟安為大法官拜會韓國瑜　黃國昌酸「把黨團當空氣」只看立法院長

潘孟安為大法官拜會韓國瑜　民進黨團喊「有必要」：盼程序往前走

馬治薇闖立院稱光明正大　吳思瑤喊敏感：相信韓國瑜有智慧處理

中午開搶國慶晚會門票　防黃牛湧現！蔣萬安要求警察局加強巡查

「滲透嫌犯」竟跑到立法院直播？　林楚茵轟有破口：韓國瑜該醒了

傳賴清德怒罵將官不站好　李彥秀揭：黨務、政務不順才遷怒軍務

京華城案朱亞虎認行賄！　吳靜怡分析：將成柯文哲的法律「破口」

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

2歲弟能認30種汽車品牌　一看Logo秒唸答案超狂！

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

西門町炸彈蔥油餅攤起火　街頭藝人即興饒舌引網怒

京華城弊案李文宗、朱亞虎羈押禁見

孫安佐對戰韓森　日練4小時：要打爆他！

影／張善政施政報告「綠議員全缺席」　詹江村轟：第一次看到這樣

認識賴清德20年　吳思瑤：只見他動怒過一次

人事總處遭問「賴清德罵將官」不評論　傅崐萁諷：要保官命嘛

潘孟安為大法官拜會韓國瑜　黃國昌酸「把黨團當空氣」只看立法院長

潘孟安為大法官拜會韓國瑜　民進黨團喊「有必要」：盼程序往前走

馬治薇闖立院稱光明正大　吳思瑤喊敏感：相信韓國瑜有智慧處理

中午開搶國慶晚會門票　防黃牛湧現！蔣萬安要求警察局加強巡查

「滲透嫌犯」竟跑到立法院直播？　林楚茵轟有破口：韓國瑜該醒了

傳賴清德怒罵將官不站好　李彥秀揭：黨務、政務不順才遷怒軍務

京華城案朱亞虎認行賄！　吳靜怡分析：將成柯文哲的法律「破口」

好市多「1款減重麵包」　健身教練實測血糖驚呆！內行：微烤更好吃

唐斯交易案尚未完成！離開灰狼前最後一練　他曾自曝是尼克迷

身分起底！真主黨1周7高層遭擊殺　他涉美使館爆炸案被通緝

比特幣ETF　金管會5條件准專業投資人複委託操作

勇士、大都會超關鍵雙重賽　決定國聯外卡最後2隊

苦心備孕3年！陸女星官宣懷孕「曬寶寶超音波」…1舉動打破禁忌

山陀兒颱風強勢來襲！　花蓮車站驚現「超肥排隊人龍」

花蓮鐵公路停駛封閉　立榮加開北花2架次加班機疏運

快訊／新北「乾哥乾妹」羈押172天！今被判刑　新北院再開延押庭

余祥銓控余筱萍霸凌怒喊告！一年吃胖10公斤「怕被打死」　過往恩怨全說了

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

政治熱門新聞

京華城案「員警目睹一幕」　直呼：那口哨聽起來毛毛的

颱風假再等等　蔣萬安：4市同步宣布

朱亞虎認行賄「徐巧芯閉嘴」　神隱被嗆爆

朱亞虎認罪！　黃國昌回應了

分析／賴清德罵將官！軍方委屈全吞了　總統府該上火線當後盾

李朱遭押！律師：柯有罪風險直線上升

挺朱亞虎翻車了？　徐巧芯：知人知面不知心

快訊／黃紹庭回台了！檢依法拘提

賴清德飆罵將官？　林楚茵：這根本不是總統的行事風格

賴清德怒罵後將官需提報「籍貫」？　總統府回應了！

遭酸洗門風　徐巧芯：要我賣檳榔還下跪？

黃紹庭涉浮報助理費「回台秒被逮」　今遭檢方聲押

助公寓大廈設充電樁　國土署推動修法

傳賴清德飆罵將官　藍委：蔡英文都不會這樣

更多熱門

相關新聞

傳賴怒罵官員　發飆總統能走多遠

傳賴怒罵官員　發飆總統能走多遠

耍官威時，賴清德惦記著自己是三軍統帥，但他有把民之所欲記在心裡嗎？他的暴君路線，讓民眾也氣得想摔東西。發飆總統，可走多遠？

賴清德怒罵後將官需提報「籍貫」？　總統府回應了！

賴清德怒罵後將官需提報「籍貫」？　總統府回應了！

遭酸洗門風　徐巧芯：要我賣檳榔還下跪？

遭酸洗門風　徐巧芯：要我賣檳榔還下跪？

挺朱亞虎翻車了？　徐巧芯：知人知面不知心

挺朱亞虎翻車了？　徐巧芯：知人知面不知心

分析／賴清德罵將官！軍方委屈全吞了　總統府該上火線當後盾

分析／賴清德罵將官！軍方委屈全吞了　總統府該上火線當後盾

關鍵字：

國民黨李彥秀國防部賴清德

讀者迴響

熱門新聞

即／山陀兒詭貼2地區首發陸警

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」

不斷更新／停班停課一覽！花蓮2地、蘭嶼今放颱風假

山陀兒暴風圈今晚觸陸　粉專曝8縣市颱風假可能連放2天

快訊／山陀兒陸警擴大！　9縣市豪大雨特報

台南人夫激戰小三！　元配崩潰輕生亡

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　氣象署最新預測出爐

山陀兒連3天颱風假？　氣象署揭關鍵

沒中央山脈！山陀兒恐逼強颱登陸高屏

快訊／《黑暗榮耀》朴志雅離世！享年52歲

被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫

山陀兒估「巔峰狀態」登陸　全台風雨程度出爐

山陀兒明觸陸大轉彎　切台時序出爐

山陀兒鬼切風雨拉長　4熱區降雨恐破千

山陀兒恐強颱「暴風圈下半天觸陸」　明後全台影響最劇

更多

最夯影音

更多

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面