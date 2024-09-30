傳賴清德怒罵將官不站好　李彥秀揭：黨務、政務不順才遷怒軍務

▲李彥秀認為，賴清德因黨務處理不順心才遷怒軍務。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德日前首度以三軍統帥身分主持將官晉任勗勉典禮，之後卻傳出典禮後的茶敘，賴見到將官們坐著等他到場，讓賴怒批「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好？」甚至怒摔資料。對此，國民黨立委李彥秀今（30日）對此分析，顯然，最近民進黨務、政務的不順，因此才讓賴清德「走心」遷怒到軍務上。

李彥秀指出，8月初國防部辦理將領勗勉典禮後，賴清德邀請31位將軍入總統府茶敘。由於不是正式典禮，事前，府方人員特別向眾人表示，茶會是為慰勉大家辛勞，不是正式典禮，無須過於拘束。因此賴清德到場時，在場人員並未起立，而是坐在位置上鼓掌。不料，賴清德到場後口氣嚴肅，表示自己服兵役時，對軍中長官絕不敢失禮，並質疑三軍統帥到場，軍人依照禮節就該起立迎接，這不是針對他個人，而是對國家體制的尊重。

李彥秀續指，賴清德是民進黨第一位服過兵役的總統，不僅在前線金門服役，退伍時，更被防區選拔為十大優秀軍官，賴清德一定非常瞭解軍中紀律與服從的傳統，原本一場溫馨的茶會，最後「走鐘」為疾言厲色的立威大會，顯然，最近黨務、政務的不順，讓賴清德走心遷怒到軍務上。

李彥秀認為，領導人擁有職位與權威，亂發脾氣反而凸顯個人領導力的問題，既使發脾氣也必須經過精心設計，「君子不怒而威，一怒而天下熄」，如果賴清德因為軍購延遲交貨、招募不力、軍紀廢弛、訓練不佳而震怒，2350萬人一定為賴清德鼓掌叫好，但只是因為誤會沒有起立迎接而生氣，「總統之怒」顯的有些廉價。

李彥秀回憶，前有前總統陳水扁的「你是我的巧克力」事件，後有前總統蔡英文「總統我愛你」、戰機以「勇鷹」（勇英）為名事件；再到賴清德與軍隊的關係似乎開局並不順利。賴清德以重視細節著稱，此次事件，凸顯連最基本的溝通都出了問題，國防部的文人部長顧立雄責無旁貸。

最後，李彥秀提醒賴清德，國家體制、總統威嚴固然重要，但是，以德服人，帶兵帶心，才是領導人的最高境界。想成為溫暖的太陽？還是凜冽的北風？全在賴清德的一念之間。

