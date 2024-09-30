美軍增兵！今夏第2次「雙航母」部署地中海　應對中東局勢

▲美國航空母艦林肯號。（示意圖／達志影像／newscom）



記者張方瑀／綜合報導

中東地區局勢升級，美國預計向該區域增派更多軍力，這也是今年夏天以來第2次出現「美軍雙航母」留守地中海的情況，隨時應對可能爆發的大規模衝突。

根據Politico報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）29日下令，林肯號航母（USS Abraham Lincoln）打擊群繼續留守中東；林肯號航母及打擊群是在8月抵達地中海。

▲杜魯門號F/A-18超級大黃蜂戰機起飛。（圖／美國海軍）



目前還在大西洋的杜魯門號航母（USS Harry S. Truman）最初計劃接替林肯號，讓後者回到太平洋執行任務，但隨著奧斯汀下達新命令，預計將出現今年夏天以來，美軍第2次「雙航母」留守地中海的情況。

林肯號航母及打擊群8月23日抵達地中海時，與當時駐紮在該地區的羅斯福號航母（USS Theodore Roosevelt）打擊群會合。羅斯福號航母於12日完成中央司令部的任務後，離開中東前往印太地區。

五角大廈還宣布，美國將在未來幾天內派遣額外的「空中支援力量」，黃蜂號兩棲攻擊艦打擊群（USS Wasp Amphibious Ready Group）也將繼續留在地中海東部。