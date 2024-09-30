以色列首度攻入市區！黎巴嫩首都公寓遭空襲　至少2人死亡

▲以色列對黎巴嫩貝魯特南部發動猛烈空襲。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列對黎巴嫩的攻勢持續擴大，目擊者指出，貝魯特市中心一棟公寓30日遭到空襲，造成至少2人死亡，而這也是以色列首次在市區範圍內發動攻擊。

根據《路透社》報導，先前以色列對黎巴嫩的攻擊，多數集中在黎巴嫩南部，或是貝魯特南部郊區，但目擊者指出，貝魯特市中心柯拉區（Kola）一棟公寓30日遭到空襲，飛彈擊中公寓頂樓，造成至少2人死亡；目前以色列軍方尚未做出回應。

以色列無人機29日不斷在貝魯特上空盤旋，各地不斷響起空襲警報，多處傳來爆炸聲響，許多流離失所的民眾選擇在空地的長椅上度過夜晚。

黎巴嫩衛生部表示，過去2週以來，已經有超過1000名黎巴嫩人喪生，另有6000人受傷，但並未說明其中有多少是平民。黎巴嫩當局更指出，以色列的攻擊造成100萬人流離失所，約占總人口的五分之一。