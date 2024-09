以色列首度攻入市區！黎巴嫩首都公寓遭空襲　至少2人死亡

▲以色列對黎巴嫩貝魯特南部發動猛烈空襲。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

以色列對黎巴嫩的攻勢持續擴大,目擊者指出,貝魯特市中心一棟公寓30日遭到空襲,造成至少2人死亡,而這也是以色列首次在市區範圍內發動攻擊。

根據《路透社》報導,先前以色列對黎巴嫩的攻擊,多數集中在黎巴嫩南部,或是貝魯特南部郊區,但目擊者指出,貝魯特市中心柯拉區(Kola)一棟公寓30日遭到空襲,飛彈擊中公寓頂樓,造成至少2人死亡;目前以色列軍方尚未做出回應。

以色列無人機29日不斷在貝魯特上空盤旋,各地不斷響起空襲警報,多處傳來爆炸聲響,許多流離失所的民眾選擇在空地的長椅上度過夜晚。

黎巴嫩衛生部表示,過去2週以來,已經有超過1000名黎巴嫩人喪生,另有6000人受傷,但並未說明其中有多少是平民。黎巴嫩當局更指出,以色列的攻擊造成100萬人流離失所,約占總人口的五分之一。

#WATCH: This video clip taken by a witness shows scenes outside a multistory residential building in central #Beirut's Kola district that was targeted by an #Israeli air strike at about 12:45 a.m. Monday. https://t.co/fa7G7UmYcF pic.twitter.com/jpcIklxN1p