青年世代崛起！原民語司儀培訓台中場落幕　1／3不到30歲

▲原住民族語言司儀人才培力，台中場培訓課程圓滿完成並頒發結業證書 。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

在《國家語言發展法》通過之後，台灣原住民族的語言也成為國家語言，更在多個大型論壇和活動中，華語搭配原住民族語的雙語主持也成為趨勢。原語會舉辦原住民族語言司儀人才培力堅實課程，台中場圓滿落幕，當中有接近1/3學員不到30歲，另外有超過一半首次參加課程，當中甚至有師徒制的學員一起參加。

台中場培訓課程共有30餘位族人報名，錄取15人，有接近1/3學員為30歲以下，並有中高級以上族 語能力；另有超過一半的人是第一次參加原語會辦理的族語專業人才培訓工作坊。

經過四天共24小時的培力課程，表現優異的學員古馨妤特別邀請跟他一起來參與培訓課程師徒制的老師胡梅芳上台分享榮耀，感謝胡梅芳這一路上的母語教導，在成果發表前一天與老師奮鬥到半夜。

原語會指出，113 年度族語司儀培力計畫也將陸續於屏東及花蓮等地展開課程。課程內容包含司儀基礎概念及核心工作價值、司儀應具備之基本技巧、個案實務經驗分享、口語表達及聲音訓練與情緒控制、肢體語言及儀態訓練、臨場反應與思 考邏輯訓練、族語司儀用語精進課程等，課程總時數共計24小時。