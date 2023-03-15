全國原住民族語單詞競賽　台東縣初賽登場...27支隊伍參加

▲第8屆全國原住民族語單詞競賽台東縣初賽 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府15日在縣府大禮堂舉辦「第8屆全國原住民族語單詞競賽台東縣初賽」，包括縣內14所國小及9所國中，計有4個族群、8種方言別共27支隊伍參賽，每組別前2名者將代表台東縣參加全國原住民族語單詞競賽。

今日初賽有27支隊伍(馬蘭阿美語、海岸阿美語、東排灣語、郡群布農語、西群卑南語、南王卑南、建和卑南、知本卑南)同台競技，其中，難能可貴的是瀕危語別參賽隊伍由上一屆2隊，增加到今年7隊。

原民處說明，全國原住民族語單詞競賽特別規劃以「族語單詞」為競賽項目，讓參賽學生以遊戲競賽的方式「認識」、「熟背」族語單詞，同時強化「聽」、「說」、「讀」的能力。競賽除了前3名競賽獎狀也提供了優渥的獎金，第一名2萬元、第二名1萬5千元、第三名1萬元。

另一方面，此次競賽將推派國小、國中組前2名及瀕危語別國小與國中第1名代表台東縣參加全國族語單詞競賽決賽，經一天的激烈競賽，計有各組前2名隊伍國小組桃源國小(郡群布農語）及廣原國小(郡群布農語）、國中組關山國中(郡群布農語)與池上國中(郡群布農語）、瀕危組新生國中(南王卑南語)及利嘉國小(西群卑南語）等6隊將代表台東縣參加全國原住民族語單詞競賽。