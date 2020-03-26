年輕人只想學韓語！立委建議：原民語言教育應結合歌手創作

▲立委黃國書建議利用原民歌手創作的音樂，推動原住民族語言教育。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

語言是文化重要的一環，而原住民族語言大量流失中，繼《國家語言發展法》通過後，原住民族語教育是否有適當的政策推動？今（26）日立法院召開會議質詢，其中委員黃國書表示，現在很多年輕人想學韓語動力就是為了追星，而台灣有很多優秀的原民歌手及創作音樂，為何在教育上不能結合？建議教育部不能只靠枯燥的課綱，放著這些資源不利用太可惜。

因應《國家語言發展法》通過，今立法院邀請教育部、文化部列席就「原住民族語教育推動及政策檢討」進行專題報告，並備質詢，其中立委黃國書提到，現在很多年輕人只想學韓語，動力就是為了追星，而台灣有很多優秀的原住民創作歌手，在金曲獎也獲頒獎肯定，但族語教學卻沒有跟這些原民歌手合作，相當可惜。

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黃國書舉例原民歌手阿爆，近來在《母親的舌頭》創作中用歌詞教1到10的族語，但像是原民會族語樂園網站，裡面都沒有原民歌手的作品。現在的年輕人缺乏學習原住民族語言的動力，他認為有很多好的原民音樂創作，卻沒有好好結合，捨之不用相當可惜。

他表示，我們不可能只靠課綱就提起大家學習的興趣，建議教育部研議，透過音樂結合原住民族語言教學，文化部也應該盤點相關的音樂創作作品，建議2部會在一個月內提出，利用原民音樂創作來規劃原住民語言教育的相關報告。

▲立委黃國書建議，應多利用原民音樂創作，規劃推動原住民族語言教育。（圖／記者林育綾攝）