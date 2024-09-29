基隆出現「最會惹事的菇」！專家警告別亂採：輕則中毒重則喪命

▲基隆一間速食店前的花壇草叢中，冒出一大群野菇。（圖／CTWANT提供）

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近日連日大雨，許多地方都發生積水，基隆有民眾發現路邊的花壇草叢中，竟冒出一群菇類，忍不住好奇是什麼類型的野菇。不過專家警告，這種菇類有毒，過往常發生誤食的情況，嚴重者會喪命，提醒民眾不要亂採摘路邊的野菇食用。

有民眾發現基隆市信一路一間速食店前的花壇草叢中，長出一群群白色的野菇，因為數量不算少，引起路人好奇，到底是什麼野菇？是否能食用？

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對此，基隆市產業發展處副處長蔡馥嚀解釋，這種野菇名為「綠褶菇」，是中大型菇菌，大多生長在低海拔的闊葉林地，路邊草地或農地也常常可以發現，不過因為它長得和可以食用的白色雨傘菇或雞肉絲菇十分相似，過去發生不少誤食的情況，因此綠褶菇也被稱為「最會惹事的菇」。

據了解，民眾若誤食綠褶菇，1至3小時內會發生噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃型中毒症狀，嚴重會意識昏迷、傷及肝腎甚至脫水致死，4年前就有一名外籍移工誤食送命，但若及早發現就醫治療，可以痊癒且不會留下後遺症。

蔡馥嚀指出，綠褶菇底部菌褶，幼年期呈白色，成熟後轉為黃綠色，且菌體受損時會轉為褐色，為可辨識的重要特徵。因為這種野菇有毒，店家發現後已陸續摘除，以免被人誤食，並提醒民眾若因食用不明菇類出現身體不適症狀時，應儘速就醫，保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。

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