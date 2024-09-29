中國火力發電廠遭「海蜇入侵」害機組故障　已清出10萬kg還沒完

▲「浙能嘉興發電廠」遭遇「海蜇危機」。（圖／翻攝橙柿互動）



圖文／CTWANT

疑似受極端氣候影響，中國華東最大的火力發電廠「浙能嘉興發電廠」遭遇「海蜇入侵危機」。因為日前海水溫度升高，導致海蜇繁殖量暴增，發電機在抽取海水進行冷卻時，同時把大量海蜇捲入機器導致機組故障。據陸媒報導，短短8天內，電廠工作人員已經清理出了超過10萬公斤的海蜇。

據陸媒《橙柿互動》報導，浙江省浙能嘉興發電廠位於錢塘江北岸的六里灣，是華東區域最大的燃煤火力發電廠，也是全中國第2大燃煤發電廠。然而在颱風貝碧嘉過後，發電廠內循泵房的旋轉濾網過去一週內遭到大量海蜇入侵，導致機器機組發生100次以上的故障。

「根本抓不完！」，發電廠員工受訪時頭疼表示，工作人員們為了應付這次危機，已經連續多日24小時分三班清理遭捲入的海蜇，每天至少會清出400袋至1000袋的海蜇。光是從9月18日到9月25日這8天前，租估已經清理出了約5250袋、21萬斤（約10萬公斤）的海螫。電廠員工表示，他們建廠30多年來，從沒遇到過這麼緊急的情況。

消息傳出後，不少浙江當地民眾表示，海蜇可是他們餐桌上的美食，價格估計可以賣到幾十甚至上百元1斤，希望電廠可以把這些海蜇交給他們。

不過專家表示，這些被抽入電廠的海蜇中，可以食用的品種與不能食用的品種混雜在一起，很難分辨。再說，這些海蜇有些已經死亡數日，而電廠冷卻水進水口處不僅有海蜇、魚蝦、還有許多漂流物，因此建議打撈起來後不要食用，以免有健康上的風險。

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