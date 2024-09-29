被媽帶大！她工作「賺1.5萬上繳8成」　婚後屢遭情勒嘆：聽久真煩

▲原PO表示，她常被媽媽情勒。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

家家有本難念的經！近日一位人妻表示，小時候爸爸外遇，媽媽把她跟弟弟養大，她出社會賺1.5萬要給媽媽1.3萬，懷孕後也不停被媽媽情勒，「很多有的沒的，聽久真的很煩。」

原PO在《毒姑九賤婆媳討論區》發文，「小時候我爸外遇我媽帶著我和我弟獨自生活，單親家庭很辛苦沒錯，那時我媽除了白天工作外也有其他兼職，從小學起我就和我弟自己走路上學，小一開始要走30分鐘的路，中午放學看到人家有爸爸媽媽來載，好羨慕。」

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原PO回憶，「印象中整個學生生活除了學費外我媽都說她沒錢，所以所有校外教學不能去、沒有零用錢，假日什麼叫出去玩更是遙不可及，到大學聯考不知該填什麼志願」，媽媽要她自己決定，放榜後又說，「妳填這什麼。」

原PO表示，出社會後媽媽要她上繳薪水，賺1.5萬要給1.3萬，所以就算加薪她也不會透露，吃飯要她付錢，如果出遊不帶媽媽會被說不孝順，結婚收的小聘也被拿走。

原PO說，懷孕後不給媽媽錢。媽媽怒回，「以前我可以顧你們兩個，現在你們夫妻賺錢顧不起一個嗎？」原PO指出，老公拿東西給媽媽，按門鈴沒人應就走人。媽媽表示，根本不尊重，害她開門嚇到。

原PO表示，之前老公想回南部工作，面試後覺得自己能力不夠打消念頭。媽媽酸，「浪費時間面試，現在回來了又說回來是不會說一下嗎？」原PO強調，「很多有的沒的，聽久真的很煩，然後怪我都不關心她，每次聽妳講這些五四三誰想跟妳聯絡啊，當然養育之恩是很感謝沒錯，但一直親情勒索我也很累好嗎。」

此文曝光後，網友紛紛留言「家家都有難伺候的神尊」、「老了之後沒人陪，跟有沒有小孩沒關係，跟為人比較有關係」、「不是每個人都有內建母愛，尤其是自私的人」、「我幸福多了，父母白手起家，從小到大不用為錢操心」。

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