　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被媽帶大！她工作「賺1.5萬上繳8成」　婚後屢遭情勒嘆：聽久真煩

原PO表示，她常被媽媽情勒。（示意圖／Pexels）

▲原PO表示，她常被媽媽情勒。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

家家有本難念的經！近日一位人妻表示，小時候爸爸外遇，媽媽把她跟弟弟養大，她出社會賺1.5萬要給媽媽1.3萬，懷孕後也不停被媽媽情勒，「很多有的沒的，聽久真的很煩。」

原PO在《毒姑九賤婆媳討論區》發文，「小時候我爸外遇我媽帶著我和我弟獨自生活，單親家庭很辛苦沒錯，那時我媽除了白天工作外也有其他兼職，從小學起我就和我弟自己走路上學，小一開始要走30分鐘的路，中午放學看到人家有爸爸媽媽來載，好羨慕。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO回憶，「印象中整個學生生活除了學費外我媽都說她沒錢，所以所有校外教學不能去、沒有零用錢，假日什麼叫出去玩更是遙不可及，到大學聯考不知該填什麼志願」，媽媽要她自己決定，放榜後又說，「妳填這什麼。」

原PO表示，出社會後媽媽要她上繳薪水，賺1.5萬要給1.3萬，所以就算加薪她也不會透露，吃飯要她付錢，如果出遊不帶媽媽會被說不孝順，結婚收的小聘也被拿走。

原PO說，懷孕後不給媽媽錢。媽媽怒回，「以前我可以顧你們兩個，現在你們夫妻賺錢顧不起一個嗎？」原PO指出，老公拿東西給媽媽，按門鈴沒人應就走人。媽媽表示，根本不尊重，害她開門嚇到。

原PO表示，之前老公想回南部工作，面試後覺得自己能力不夠打消念頭。媽媽酸，「浪費時間面試，現在回來了又說回來是不會說一下嗎？」原PO強調，「很多有的沒的，聽久真的很煩，然後怪我都不關心她，每次聽妳講這些五四三誰想跟妳聯絡啊，當然養育之恩是很感謝沒錯，但一直親情勒索我也很累好嗎。」

此文曝光後，網友紛紛留言「家家都有難伺候的神尊」、「老了之後沒人陪，跟有沒有小孩沒關係，跟為人比較有關係」、「不是每個人都有內建母愛，尤其是自私的人」、「我幸福多了，父母白手起家，從小到大不用為錢操心」。

延伸閱讀
19歲百萬正妹網紅驚傳墜樓！生前疑和男友吵架　知情人士爆女方劈腿
同事聚餐發票中4萬！男子嗨發IG　隔天被要求做1事他傻眼
年入百萬和女友「AA交往7年」　他嫌對方窮想分手…網一面倒贊同

ET快訊
全台戒備！山陀兒影響最大時間曝　鄭明典曝1原因發生共伴效應
快訊／戴資穎哭了！　數百位鐵粉冒雨力挺
王晶自爆《倚天屠龍記》沒續集是因為「他」
中颱山陀兒路徑更近！「貼花東而上」　雨彈狂轟連3天紫爆
台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！　2度闖關被嗆：出錢會死啊
獨／直擊台灣最小的蛇！　常被誤認為蚯蚓
2000磅「碉堡剋星」炸死真主黨首腦！　以軍公布戰機掛彈升空

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台戒備！山陀兒影響最大時間曝　鄭明典曝1原因發生共伴效應

提早跨年？武嶺亭早上5點半「人潮擠爆」　網曝真相：錯過等3萬年

中颱山陀兒路徑更近「貼花東而上」　雨彈狂轟連3天紫爆

傳江蕙明年返家鄉「登高雄巨蛋開唱」　陳其邁：全力配合

被媽帶大！她工作「賺1.5萬上繳8成」　婚後屢遭情勒嘆：聽久真煩

被日本人問路他傻了！瘋狂輸出「1行為」大票狂+1：超多這樣

快訊／山陀兒增強「變為中颱」　最新路徑曝

不做不禮貌！台北人搭捷運「必做1行為」　一票點頭：也是為了安全

空心菜飆130元！颱風逼近「菜價創4年新高」

LIVE／山陀兒升中颱「持續進逼」　氣象署最新說明

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

國小弟被反鎖想省300開鎖費　花1hr拿榔頭、髮夾DIY自救

陸女擺攤遇浪浪等投餵！　8天後見牠追車感動收編

Red Bull Showrun Taichung - 直線衝刺

李多慧被界外球嚇到小跳步　呆萌望天找球飛去哪

潘威倫22年中職生涯149勝！　引退賽6.2局失4分掌聲中退場

潘威倫坐車進場迎職涯最終戰　老戰友陽建福親自為他開車門

Red Bull Showrun - 甜甜圈燒胎

全台戒備！山陀兒影響最大時間曝　鄭明典曝1原因發生共伴效應

提早跨年？武嶺亭早上5點半「人潮擠爆」　網曝真相：錯過等3萬年

中颱山陀兒路徑更近「貼花東而上」　雨彈狂轟連3天紫爆

傳江蕙明年返家鄉「登高雄巨蛋開唱」　陳其邁：全力配合

被媽帶大！她工作「賺1.5萬上繳8成」　婚後屢遭情勒嘆：聽久真煩

被日本人問路他傻了！瘋狂輸出「1行為」大票狂+1：超多這樣

快訊／山陀兒增強「變為中颱」　最新路徑曝

不做不禮貌！台北人搭捷運「必做1行為」　一票點頭：也是為了安全

空心菜飆130元！颱風逼近「菜價創4年新高」

LIVE／山陀兒升中颱「持續進逼」　氣象署最新說明

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

「走」入藝術品的五感體驗　大墩中心巨型泥毯轉化成永續紀錄

北市打架糾紛...監視器拍到男子亮槍！警持搜索票查扣鎮暴槍

飛往日本逐夢！安妮亞配音員「連思宇」揭台日培訓課程差別

真主黨慘遭以軍重創！領導人納斯拉勒「掌權32年」　激昂演說獲關注

全台戒備！山陀兒影響最大時間曝　鄭明典曝1原因發生共伴效應

「真還傳」！企業家曬「還債37億」拼圖自嘲：錢能鋪滿13座足球場

熊霓火辣跳鋼管「當場撕裙」僅剩小褲褲！　苦練兩個月全身瘀青：習慣了

提早跨年？武嶺亭早上5點半「人潮擠爆」　網曝真相：錯過等3萬年

揮別《她和她的她》！金鐘新人林奕嵐拍喜劇淚崩：我跟她其實很相似

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

生活熱門新聞

山陀兒轉中颱機率高！專家曝颱風假「恐不止1天」

放颱風假？　氣象署回應了

山陀兒颱風「即將開眼」直逼強颱　粉專曝強風豪雨熱區

山陀兒估今轉中颱　08：30海警「最快深夜陸警」

山陀兒暴風侵襲機率全島破8成！1地95％

山陀兒恐中颱上限「3地首當其衝」　風雨最劇時間曝

快訊／山陀兒08：30發海警！　最新路徑曝

律師怒轟陳致遠：接受性招待、一場收100萬當然很嗨

山陀兒路徑有變化　影響最大地區變了

快訊／山陀兒增強「變為中颱」　最新路徑曝

台中母嬰相擁遺骨　埋葬5千年照片瘋傳

山陀兒快要轉中颱「恐登陸台東」　一圖看各國最新預測

租屋繳電費「發票獎金算誰的」？財政部解答

山陀兒持續西修！　最新預測曝

更多熱門

相關新聞

陸火力發電廠「海蜇入侵」已清10萬kg

陸火力發電廠「海蜇入侵」已清10萬kg

疑似受極端氣候影響，中國華東最大的火力發電廠「浙能嘉興發電廠」遭遇「海蜇入侵危機」。因為日前海水溫度升高，導致海蜇繁殖量暴增，發電機在抽取海水進行冷卻時，同時把大量海蜇捲入機器導致機組故障。據陸媒報導，短短8天內，電廠工作人員已經清理出了超過10萬公斤的海蜇。

男子遇追撞　體檢時發現「咳嗽28年」的秘密

男子遇追撞　體檢時發現「咳嗽28年」的秘密

怕搶不到周杰倫門票　網揪團「爬進大巨蛋下水道」

怕搶不到周杰倫門票　網揪團「爬進大巨蛋下水道」

筷子拿不標準！公婆批「沒教養」

筷子拿不標準！公婆批「沒教養」

剛煮好菜！公公「下秒1舉動」讓媳難接受

剛煮好菜！公公「下秒1舉動」讓媳難接受

關鍵字：

毒姑九賤婆媳討論區周刊王

讀者迴響

熱門新聞

李文宗、朱亞虎遭收押　北院曝理由：他全認了

山陀兒轉中颱機率高！專家曝颱風假「恐不止1天」

放颱風假？　氣象署回應了

山陀兒颱風「即將開眼」直逼強颱　粉專曝強風豪雨熱區

山陀兒估今轉中颱　08：30海警「最快深夜陸警」

何妤玟離婚4年「凌晨突PO婚服照」

女大生遭輾亡！媽：第一次晚間獨自出門

山陀兒暴風侵襲機率全島破8成！1地95％

山陀兒恐中颱上限「3地首當其衝」　風雨最劇時間曝

快訊／山陀兒08：30發海警！　最新路徑曝

律師怒轟陳致遠：接受性招待、一場收100萬當然很嗨

山陀兒路徑有變化　影響最大地區變了

台積電人夫停車場激戰女同事！正宮怒告

出道8年零緋聞！韓女星宣布結婚

快訊／山陀兒增強「變為中颱」　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

國小弟被反鎖想省300開鎖費　花1hr拿榔頭、髮夾DIY自救

陸女擺攤遇浪浪等投餵！　8天後見牠追車感動收編

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面