周杰倫演唱會「黃牛加6萬」！文化局要查了：接獲27件比對身份中

▲天王周杰倫12/5~12/8在大巨蛋開唱。（圖／翻攝自周杰倫臉書）

圖文／CTWANT

睽違7年，天王周杰倫即將在台北大巨蛋舉辦演唱會，門票將於10月23日正式開賣，然而官方售票尚未開始，社群平台上卻已出現大量黃牛票販售現象，以最貴等級6880票價為例，每張加價1.2萬至6萬的都有。對此，台北市文化局表示，至今已接獲27件相關檢舉，並正針對身份進行進一步調查和比對。

為了保障民眾近用文化創意活動的權益，確保藝文表演票券正常流通，《文化創意產業發展法》已於112年6月2日修法生效。文化局表示，只要有加價兜售行為即違反文化創意產業發展法，將按票券張數，處票面金額或定價之十倍至五十倍罰鍰。另涉及以掃票機器人、外掛程式或其他不正行為搶票者，經查證屬實則將依法處以3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。

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文化局指出，截至目前已收到該演唱會27件檢舉案件（包括重複檢舉），正依據受理檢舉資料，循售票系統、電信系統與戶政系統確認加價轉售事實與被檢舉者身分資料，一旦比對到正確身份，並經查核檢舉內容屬實，將依文創法進行裁罰；經查如涉有虛偽資料、盜用個資、疑似詐騙等情形將移送警方依法查辦。文化局呼籲民眾不要以身試法，加價轉售不管是否完成交易，均已違法。另市警局也陸續接獲檢舉報案，同步協助查緝。

文化局強調，民眾如有發現黃牛行為，可至文化部黃牛檢舉專區https://noscalper.moc.gov.tw/ 或專線：02-8521-1850進行檢舉，如檢舉查證屬實，將可按裁處罰鍰百分之二十核發獎金，最高可得10萬元檢舉獎金。

另為鼓勵演唱會實施實名制，文化部亦訂有《文化部鼓勵流行音樂現場演出實施票券實名制補助作業要點》，為了保障歌迷的權益，建議業者辦理演唱會應辦理實名制，並可向文化部申請推動實名制補助。

台北市政府再次提醒市民，不要購買來路不明票券避免受騙，同時依文創法規定，在網路上上架、陳列、兜售藝文票券且加價（超過票面金額），或以金錢以外之利益為對價（如要求加買其他物品等）等，皆屬違法行為，縱使沒有完成交易或不知道有文創法，依法仍然無法免罰，呼籲社會各界共同維護及確保藝文票券市場的公平和透明，同時以實際行動支持流行音樂友善環境。

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