　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「真還傳」！企業家曬「還債37億」拼圖自嘲：錢能鋪滿13座足球場

羅永浩稱還了37億，錢能撲滿13個足球場。（圖／翻攝微博）

▲羅永浩把8.24億元人民幣圖片拼接在一起，展示給大家看。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

錘子科技創辦人羅永浩近日在大陸脫口秀節目中表示，他還完8.24億人民幣（約新台幣37.1億元），而他還自嘲，如果把錢都鋪到地上，能鋪滿13座足球場。

據《金融界》報導，羅永浩在脫口秀節目中，稱他還完8.24億人民幣（約新台幣37.1億元），而他也秀出鈔票巨大圖片，能鋪滿13座足球場，此話一出，現場觀眾給予熱烈掌聲。

羅永浩指出，他在準備這圖片時，印刷店老闆一度以為他瘋了，還懷疑他是不是還不了錢，開始自己印錢。據了解，羅永浩8月底曾對外宣布，他還完8.24億人民幣（約新台幣37.1億元），完成他的「真還傳」，遠遠超過之前公布的「欠債6億多」，因為各種官司的賠償和罰款，讓債務多了1億，2022年也有新債務。

據《紅星新聞》報導，親近羅永浩的人表示，這37億主要是還給供應商、借款機構等，至於還款具體明細目前沒公布。對於「錘子科技跟鄭剛借了1500萬到期不還」，羅永浩回，：「鐵鎚科技在當年向鄭剛的機構借款是屬實的，到期後也沒還屬實。」不還錢是因為錘子科技投資人鄭剛在社群上攻擊他。

羅永浩稱，公司法務也完成蒐證，會正式對鄭剛提告。

延伸閱讀
租房繳電費！發現中獎他困惑「算誰的？」　兩派網友熱議
長腿美女帶孩出遊　身分被曝光！居然是女童「奶奶」
台積電尪偷吃女同事！公司停車場激戰10次　「1招保婚姻」小三慘了

ET快訊
全台戒備！山陀兒影響最大時間曝　鄭明典曝1原因發生共伴效應
快訊／戴資穎哭了！　數百位鐵粉冒雨力挺
王晶自爆《倚天屠龍記》沒續集是因為「他」
中颱山陀兒路徑更近！「貼花東而上」　雨彈狂轟連3天紫爆
台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！　2度闖關被嗆：出錢會死啊
獨／直擊台灣最小的蛇！　常被誤認為蚯蚓
2000磅「碉堡剋星」炸死真主黨首腦！　以軍公布戰機掛彈升空

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「真還傳」！企業家曬「還債37億」拼圖自嘲：錢能鋪滿13座足球場

野外摘8朵蘑菇捨不得吃　陸婦人「全留給老公」害中毒瀕死！

王毅聯大演講：2758號決議承認中華人民共和國　把台灣驅逐出去！

2運將車禍「站車道談判」！下秒又遭追撞　頭部重創雙亡

中國火力發電廠遭「海蜇入侵」害機組故障　已清出10萬kg還沒完

男子搭巴士遇追撞　體檢時意外發現「咳嗽28年」的秘密

香港出現「鑽天入地」水龍捲！65年來首見　民眾看呆

廁所飄「蛋皮燒焦味」2戶6人亡　家屬還原恐怖現場：進屋的全昏迷

陸下水道毒氣外洩！飄入居家管線「毒死6人」

北京強調助企業　專家：振作民營環境訊息更明確

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

國小弟被反鎖想省300開鎖費　花1hr拿榔頭、髮夾DIY自救

陸女擺攤遇浪浪等投餵！　8天後見牠追車感動收編

Red Bull Showrun Taichung - 直線衝刺

李多慧被界外球嚇到小跳步　呆萌望天找球飛去哪

潘威倫22年中職生涯149勝！　引退賽6.2局失4分掌聲中退場

潘威倫坐車進場迎職涯最終戰　老戰友陽建福親自為他開車門

Red Bull Showrun - 甜甜圈燒胎

「真還傳」！企業家曬「還債37億」拼圖自嘲：錢能鋪滿13座足球場

野外摘8朵蘑菇捨不得吃　陸婦人「全留給老公」害中毒瀕死！

王毅聯大演講：2758號決議承認中華人民共和國　把台灣驅逐出去！

2運將車禍「站車道談判」！下秒又遭追撞　頭部重創雙亡

中國火力發電廠遭「海蜇入侵」害機組故障　已清出10萬kg還沒完

男子搭巴士遇追撞　體檢時意外發現「咳嗽28年」的秘密

香港出現「鑽天入地」水龍捲！65年來首見　民眾看呆

廁所飄「蛋皮燒焦味」2戶6人亡　家屬還原恐怖現場：進屋的全昏迷

陸下水道毒氣外洩！飄入居家管線「毒死6人」

北京強調助企業　專家：振作民營環境訊息更明確

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

「走」入藝術品的五感體驗　大墩中心巨型泥毯轉化成永續紀錄

北市打架糾紛...監視器拍到男子亮槍！警持搜索票查扣鎮暴槍

飛往日本逐夢！安妮亞配音員「連思宇」揭台日培訓課程差別

真主黨慘遭以軍重創！領導人納斯拉勒「掌權32年」　激昂演說獲關注

全台戒備！山陀兒影響最大時間曝　鄭明典曝1原因發生共伴效應

「真還傳」！企業家曬「還債37億」拼圖自嘲：錢能鋪滿13座足球場

熊霓火辣跳鋼管「當場撕裙」僅剩小褲褲！　苦練兩個月全身瘀青：習慣了

提早跨年？武嶺亭早上5點半「人潮擠爆」　網曝真相：錯過等3萬年

揮別《她和她的她》！金鐘新人林奕嵐拍喜劇淚崩：我跟她其實很相似

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

大陸熱門新聞

陸火力發電廠「海蜇入侵」已清10萬kg

2戶6人中毒氣慘死　家屬還原恐怖現場

王毅聯大演講：2758號決議把台灣驅逐出去

男子遇追撞　體檢時發現「咳嗽28年」的秘密

香港出現「鑽天入地」罕見水龍捲

車禍竟站車道談判　2運將遭追撞慘死

逆天長腿妹帶孩出遊！身分震驚全網「竟是奶奶帶孫女」

陸股回神　券商：新戶開不完

陸女大生被偷6000元！校長自掏腰包補貼

野菇捨不得吃　她「全留給老公」害中毒

陸下水道毒氣外洩！飄入居家管線毒死6人

小楊哥神隱！三隻羊將「退一賠三」

北京強調助企業　專家：振作民營環境訊息更明確

女外牆施工「婦竟割安全繩」網：謀殺

更多熱門

相關新聞

被媽帶大！她工作「賺1.5萬上繳8成」屢遭情勒

被媽帶大！她工作「賺1.5萬上繳8成」屢遭情勒

家家有本難念的經！近日一位人妻表示，小時候爸爸外遇，媽媽把她跟弟弟養大，她出社會賺1.5萬要給媽媽1.3萬，懷孕後也不停被媽媽情勒，「很多有的沒的，聽久真的很煩。」

陸火力發電廠「海蜇入侵」已清10萬kg

陸火力發電廠「海蜇入侵」已清10萬kg

男子遇追撞　體檢時發現「咳嗽28年」的秘密

男子遇追撞　體檢時發現「咳嗽28年」的秘密

怕搶不到周杰倫門票　網揪團「爬進大巨蛋下水道」

怕搶不到周杰倫門票　網揪團「爬進大巨蛋下水道」

張惠妹鐵粉「雙口呂」疑買到票　粉絲怒轟

張惠妹鐵粉「雙口呂」疑買到票　粉絲怒轟

關鍵字：

羅永浩周刊王

讀者迴響

熱門新聞

李文宗、朱亞虎遭收押　北院曝理由：他全認了

山陀兒轉中颱機率高！專家曝颱風假「恐不止1天」

放颱風假？　氣象署回應了

山陀兒颱風「即將開眼」直逼強颱　粉專曝強風豪雨熱區

山陀兒估今轉中颱　08：30海警「最快深夜陸警」

何妤玟離婚4年「凌晨突PO婚服照」

女大生遭輾亡！媽：第一次晚間獨自出門

山陀兒暴風侵襲機率全島破8成！1地95％

山陀兒恐中颱上限「3地首當其衝」　風雨最劇時間曝

快訊／山陀兒08：30發海警！　最新路徑曝

律師怒轟陳致遠：接受性招待、一場收100萬當然很嗨

山陀兒路徑有變化　影響最大地區變了

台積電人夫停車場激戰女同事！正宮怒告

出道8年零緋聞！韓女星宣布結婚

快訊／山陀兒增強「變為中颱」　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

國小弟被反鎖想省300開鎖費　花1hr拿榔頭、髮夾DIY自救

陸女擺攤遇浪浪等投餵！　8天後見牠追車感動收編

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面