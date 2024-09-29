「真還傳」！企業家曬「還債37億」拼圖自嘲：錢能鋪滿13座足球場

▲羅永浩把8.24億元人民幣圖片拼接在一起，展示給大家看。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

錘子科技創辦人羅永浩近日在大陸脫口秀節目中表示，他還完8.24億人民幣（約新台幣37.1億元），而他還自嘲，如果把錢都鋪到地上，能鋪滿13座足球場。

據《金融界》報導，羅永浩在脫口秀節目中，稱他還完8.24億人民幣（約新台幣37.1億元），而他也秀出鈔票巨大圖片，能鋪滿13座足球場，此話一出，現場觀眾給予熱烈掌聲。

羅永浩指出，他在準備這圖片時，印刷店老闆一度以為他瘋了，還懷疑他是不是還不了錢，開始自己印錢。據了解，羅永浩8月底曾對外宣布，他還完8.24億人民幣（約新台幣37.1億元），完成他的「真還傳」，遠遠超過之前公布的「欠債6億多」，因為各種官司的賠償和罰款，讓債務多了1億，2022年也有新債務。

據《紅星新聞》報導，親近羅永浩的人表示，這37億主要是還給供應商、借款機構等，至於還款具體明細目前沒公布。對於「錘子科技跟鄭剛借了1500萬到期不還」，羅永浩回，：「鐵鎚科技在當年向鄭剛的機構借款是屬實的，到期後也沒還屬實。」不還錢是因為錘子科技投資人鄭剛在社群上攻擊他。

羅永浩稱，公司法務也完成蒐證，會正式對鄭剛提告。

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