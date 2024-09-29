山陀兒逼近「8大警戒公路曝」　公路局籲：非必要勿入山

▲因應山陀兒颱風可能帶來強風豪雨，台9線、台7線北橫公路等路段可能實施管制。（示意圖／記者游芳男攝）

記者蔡亞樺／台北報導

山陀兒颱風目前已發布海上警報，最快今晚發布陸上警報，東部首當其衝，交通部公路局應變中心2級開設，依情資研判可能實施管制路段，包含台2線濱海公路、台7線北橫公路宜蘭路段、台9線等路段，公路局呼籲用路人，如非必要，請勿進入山區道路。

公路局應變中心於今上午8時二級開設，並召開1次工作會議辦理相關防汛應變整備作業。公路局表示，依最新情資顯示，明日起逐漸受外圍環流影響，東、南部有局部豪雨發生機率，將視風雨狀況發布預警警戒作為。

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依情資研判可能實施管制路段，包含台2線濱海公路、台7線北橫公路宜蘭路段、台7甲線中橫公路宜蘭支線、台8線中橫公路東段、台9線、台9丁線蘇花公路、台11線東部濱海公路、台20線南橫公路東段。

公路局表示，實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，可多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統查詢。