揭民眾黨政治獻金帳戶「3疑點」　游淑慧：形同柯文哲吸金管道

▲前台北市長、民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，檢廉27日傳喚10名被告、6名證人，共16人應訊。網紅「四叉貓」爆料，約談名單中8人曾捐款30萬政治獻金給民眾黨。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（29日）列出政治獻金帳戶「3疑點」，第一「財團捐輸」、第二「官位任命與對價」、第三「利益往來的對價給付」，現在檢驗2020年總統大選後，民眾黨的政治獻金帳戶，形同柯文哲非選舉期間，另一個吸金的管道。

游淑慧表示，衣服髒了，怎樣才能乾淨？答案當然是要洗，但越髒的衣服，要洗越多次。不乾淨的錢也是如此，多經過幾種不同的帳戶洗一洗，洗掉來源、洗掉髒污，例如政黨專戶、政治獻金帳戶、基金會、公司帳戶等，洗過幾輪，再去使用或慢慢的流回自己的帳戶。

游淑慧指出，先來看看第一個成立的台灣民眾黨政治獻金捐款狀況，民眾黨2019年成立，但現在去檢驗2020年總統大選後那年，政黨政治獻金帳戶，形同柯文哲非選舉期間，另一個吸金的管道。

游淑慧列出「政治獻金帳戶」3疑點，第一「財團捐輸」，裡面許多筆百萬級金額的捐款供養，都來自企業界。當時的柯文哲除了是現任市長，手上掌握席不分區立委，自然也吸引了投資方。

第二「官位任命與對價」，游淑慧指出，除了黨提名的不分區立委要回捐，連市府的職務都可以這樣搞。例如柯文哲市長108年任命吳嘉沅為悠遊卡董事長，他109年也捐款，總感覺這是柯文哲某一種類型的「賣官鬻爵」。

游淑慧再指，甚至捐款名單還有柯文哲隨扈捐款30萬，連柯文哲的市府祕書長也要捐款30萬，公務員薪資已經高到，每年可以捐給政黨30萬？太詭譎了。

第三「利益往來的對價給付」，這點是爭議最大的，游淑慧指出，109年3月10日柯文哲應曉薇便當會後、3月17日市長也正式交辦陳情信，3月24日及26日間威京透過7位員工立刻捐入210萬。時機和化整為零的方式詭異，更像現賣現收，第一期款定金酬謝。她認為，其他的30萬上限個人捐款名單，或許檢調也早已一一確認清楚了。

最後，游淑慧強調，這只是民眾黨2020年的政黨政治獻金專戶，夠複雜的金流，會是2024年總統大選這一年裡面的相關金流來往，從政黨到個人到基金會到木可公司，這是一場北檢與157的鬥智。

★未經判決確定，應視為無罪

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）