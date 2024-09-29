柯文哲在2017年就為威京開後門！　許淑華揭京華城案「關鍵公文」

▲京華城案，前台北市兵役局長朱亞虎坦承行賄。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

京華城弊案延燒，前台北市兵役局長朱亞虎涉入其中，28日深夜遭裁定羈押禁見，台北地院指出，朱亞虎坦承行賄，但與威京集團主席沈慶京間的犯意連結仍待釐清。對此，民進黨台北市議員許淑華今（29日）貼出「關鍵公文」指出，柯文哲早在2017年就為威京集團開後門，「親簽公文」執意放行容積率至560%。而現在朱亞虎認罪，有人行賄，就代表有人收賄，究竟收賄名單有誰？金流去了哪裡？大家都非常好奇。

許淑華表示，京華城案情重大突破，沈慶京心腹朱亞虎坦承行賄，收賄名單呼之欲出，這為調查帶來重大突破，「有人行賄，就代表有人收賄」。

許淑華貼出「關鍵公文」表示，今天為大家再揭發一份柯文哲2017年捨棄京華城西北側市民權利，獨厚京華城的關鍵公文，柯文哲早在2017年就在為威京集團開後門，從調閱公文書顯示，京華城從392%到840%都是柯文哲任內同意。

▼民進黨台北市議員許淑華貼出「關鍵公文」，指控柯文哲獨厚京華城。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

許淑華指出，京華城要由工業區變更為商業區，依照80年公告都市計畫書「必須連帶西北側老屋群進行大街廓開發」，但威京集團多年來未符合該要求，因此遲遲無法得到560%容積。

許淑華再指，結果柯文哲上任後，儘管公務員多次於公文中提醒，京華城不符規定，但柯文哲仍以監院糾正為理由，「親簽公文」執意放行至560%。

許淑華說，土地分區變更的原則，是基於回饋精神，財團想蓋大樓，就必須協助周遭老街廓開發，才能帶動區域發展，達到公益價值。不過柯文哲顯然不在乎這些原則、價值，前前後後讓威京集團省下龐大開發成本，增加天價獲利，更無視一般市民的需求。

許淑華質疑，請問這不是圖利，什麼才是圖利？還有柯團隊「大帳房」李文宗也收押，假帳案與京華城案是否有連結？究竟收賄名單有誰？金流去了哪裡？大家都非常好奇。

最後，許淑華強調，期盼檢方儘速查明，釐清不明金流，還給市民一個完整的真相。

★未經判決確定，應視為無罪

▼民進黨台北市議員許淑華。（圖／記者陳家豪攝）