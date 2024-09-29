京華城案朱亞虎坦承行賄！　顏若芳：壓垮柯文哲的最後一根稻草

▲前台北市兵役局長朱亞虎。（圖／記者劉昌松攝）

記者郭運興／台北報導

京華城弊案延燒，前台北市兵役局長朱亞虎涉入其中，28日深夜遭裁定羈押禁見，台北地院指出，朱亞虎坦承行賄，但與威京集團主席沈慶京間的犯意聯絡仍待釐清。對此，民進黨台北市議員顏若芳今（29日）表示，柯文哲當初大言不慚自認坦蕩、罵北檢編故事，如今朱亞虎認罪，等同間接證實京華城案黑幕重重，恐怕是壓垮柯文哲、沈慶京的最後一根稻草。

顏若芳表示，朱亞虎認罪，成了京華城案第一個認罪的被告。朱是郝龍斌時代的兵役局長，退休後跑去威京集團旗下的鼎越開發當董事長，與沈慶京關係匪淺，且疑似在「京華城案」中擔任行賄者的角色。

顏若芳指出，朱亞虎經訊問後，已經坦承聲請書所指犯行，且依偵查卷內相關證據資料，可認朱亞虎涉犯《貪污治罪條例》對公務員違背職務行為行賄罪，嫌疑重大。

顏若芳認為，這可說是案情重大進展，更是很經典的「囚犯困境」，被告在無法與其他共犯聯絡、串證的情形下，有可能會願意選擇如實招來，以換取減刑或有利自己的條件，恐能突破死不認罪的囚犯困境。

最後，顏若芳強調，柯文哲當初遭搜索後，還大言不慚的自認坦蕩、罵北檢編故事，如今朱亞虎認罪，等同間接證實京華城超高容積案黑幕重重，讓柯文哲昔日「羅賓漢」的形象，徹底淪為「負心漢」，也恐怕是壓垮柯文哲、沈慶京的最後一根稻草。

▼民進黨台北市議員顏若芳。（圖／記者黃克翔攝）