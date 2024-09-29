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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德示意避談柯文哲　李彥秀批管太多：權力像沙抓更緊留更快

▲▼0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲李彥秀認為賴清德管太多。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨主席賴清德就任總統後，遭藍委批評管太多，先是傳出打電話罵環境部長彭啓明，還致電綠委要求避談2026選舉，大小事情一手包「身兼三職」，國民黨立委李彥秀今（29日）諷刺這3點的特殊意義，賴清德天天陷在執行層面的枝微末節錙銖必較，反而忽視了國政方向與願景的擘劃，「權力有時就像沙粒，抓的更緊，反而流失的更快」。

李彥秀指出，民進黨創黨將近40年，過去陳水扁與蔡英文也擔任16年總統，但從來沒有一位黨主席、一位總統，像賴清德一樣，親自擔任風紀股長，把行政官員、黨公職，甚至是名嘴當成「小學生」來管。

李彥秀酸，賴清德擔任黨主席，每週主持中常會還不夠，還要在總統官邸召開「派系會議」建立溝通第二管道 ，不僅跳過行政院長卓榮泰，電話指揮內閣成員，甚至傳出痛罵部長的風波。

李彥秀續指，甚至連部分綠營立委接到賴清德親自來電，要求避談2026選舉，避談柯文哲案，以免內鬥加劇、引火上身；更誇張的是，部分親綠名嘴，也會接到賴清德的電話，親自指導論述方向，才能成為「媒體標題」。以賴清德總統的性格，如果不是違憲，恐怕恨不得自己兼任「行政院長」、「黨團總召」以及「媒體老闆」。

李彥秀分析賴清德此舉的幾層意義，首先，賴清德急了，面對雙少數的困境，賴清德希望透過全面掌握黨、政、軍、媒、司法權力，在政治上進行突圍。第二，賴清德亂了，40%總統得票率，成為賴清德揮之不去的陰影，捏緊2026提名口袋名單，親自操盤縣市長選舉，賴清德需要一場選戰「大勝」來奠定「共主」的地位。第三，賴清德慌了，面對執政困境以及缺乏亮點，賴清德不僅跳過行政院，在總統府親自主持「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」以及「健康台灣推動委員會」三個委員會，更增加明年度媒體宣傳預算高達65%，全面展開洗腦認知作戰。

牛仔很忙中的歌詞「你們一起上，我在趕時間，每天決鬥觀眾都累了，英雄也累了，不用麻煩了，副歌不長你們有幾個，一起上好了，正義呼喚我，美女需要我，牛仔很忙的。」李彥秀認為，這恐怕正是現在賴清德的心境。自己也要提醒賴清德「治大國如烹小鮮」，人品貴重、目標清楚、說服力強、在體制內運作的能力、就任百日定江山、堅強的顧問群、傳承願景，不僅是「美國總統的七門課」（大衛．葛根著作），更是賴清德應該學習的七堂課，「權力有時就像沙粒，抓的更緊，反而流失的更快，」天天陷在執行層面的枝微末節錙銖必較，反而忽視了國政方向與願景的擘劃，絕非國家之福、民進黨之福。
 

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