威京7人不約而同捐民眾黨30萬　 鄭運鵬分析原因：柯文哲自作聰明

▲前台北市長、民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，檢廉27日傳喚10名被告、6名證人，共16人應訊。網紅「四叉貓」爆料，約談名單中8位曾捐款30萬政治獻金給民眾黨，更有7人與威京集團相關。對此，前立委鄭運鵬今（29日）分析，這些幹部不約而同贊助民眾黨，不可能是自發性行為，應該是背後有指揮系統，30萬只是法律報稅上限，金額不止如此，檢察官應該查得出來，柯文哲若知情，大概是以民眾黨沒錢為名義，自作聰明地請他們捐給政黨，這樣就不算貪污。

鄭運鵬以「分析京華城集團(威京)捐給民眾黨的道理」為題發文，他表示，首先，威京集團主席沈慶京本身曾經是國民黨的中常委，不是民眾黨支持者，為了京華城翻身，必須攀附柯文哲市長，這是合理的商業選擇，但不是政治選擇。

鄭運鵬表示，沈慶京在集團內的人事安排，用了不少文官退休人士，台灣到目前能做到高階文官退休的人，當年大多加入過國民黨，這是時代因素，所以這些人也不可能是民眾黨支持者，待過台北市政府的高階文官，大部分也不喜歡柯文哲。

鄭運鵬指出，在京華城相關會議前後，這些幹部不約而同、甚至金額相同來贊助民眾黨，不可能是時間剛剛好的自發性行為，甚至也不會是自己口袋拿錢出來，應該是背後有個指揮系統。

鄭運鵬再指，如果有個指揮系統，那麽30萬的金額只是法律能夠報稅的上限，他判斷金額不止如此，那段時間應該有透過親朋好友們的名義贊助，當作是指揮系統給人頭們的順水人情，讓他們用來抵稅，檢察官應該查得出來。

鄭運鵬認為，這些人為什麼是贊助民眾黨，而不是直接給柯文哲？他判斷如果柯文哲知情，大概是以民眾黨沒錢為名義，也自作聰明地請他們捐給政黨（不是個人），這樣就不算貪污。

而且，柯文哲再從民眾黨透過木可公司搬回來就好，如果柯文哲不知情，那捐給民眾黨幹嘛？不知情是說不過去的。

最後，鄭運鵬強調，柯文哲雖然沒出過社會，只是自以為很聰明，但是媒體人和司法體系也不會比較笨。

★未經判決確定，應視為無罪

▼前民進黨立委鄭運鵬。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）