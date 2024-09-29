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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨創黨38年　謝長廷曝曾算命：將執政xx年

▲▼駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）

▲謝長廷。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨28日度過38週年黨慶，做為當年參與創黨的人之一，前行政院長謝長廷透露，自己曾拿了黨名和八字去批，結果出來政黨的部分，說雖有困難，但會逐年平順，還批註將執政幾年，但因擔心會有爭議，謝長廷將數字用xx遮蔽。

謝長廷回憶，38年前，民進黨突破黨禁成立他被指定為起草黨綱黨章小組成員並與費希平、尤清、顏錦福在下午6點舉行記者會，但實際對外宣布則是6點6分，後來就以1986年9月28日下午6點6分當做民進黨「出生」的四柱八字，送到中山區晴光市場附近一位陳姓命相師批註流年運命。

謝長廷說，他一向不相信紫微斗數，不過當時國民黨政府不承認民進黨成立，媒體以「X進黨」稱呼，他每天忙碌黨的事務外，還要擔心隨時人身被逮捕或剛成立的黨遭強制解散，在惶惶茫然的狀態下，接受熱心志工建議，拿了黨名和八字去批命運，順便也為自己批了一份。

謝長廷指出，算命師表示，政黨的部分，批說雖有困難，但會逐年平順，還批註將執政xx年（數字隱蔽以避爭議），但當時連北高巿長都沒有開放民選，很難想像怎麼執政，所以只把它當做是安慰和鼓勵一笑置之。

個人的部分，謝長廷表示，對方直批當年立委選舉馬前失蹄、第二年有官訟之災，第三年也不運云云，預測意外的準確，引起他好奇，約在建黨4年後再去拜訪老師時，發現對方竟然已經過世，甚爲遺憾。

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