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「嘟嘟」潘威倫生涯最終戰　資深獅迷賴清德致意：我會在總統府等你

▲▼ 賴清德向嘟嘟潘威倫致意。（圖／統一獅球團提供）

▲賴清德向嘟嘟潘威倫致意。（圖／統一獅球團提供）

記者杜冠霖／台北報導

統一獅「嘟嘟」潘威倫28日迎來生涯最後一役，先發6.2局已是本季最長局數，最後以美技完美退場，且繳出優質先發。而身為資深統一獅迷的總統賴清德也透過影片，在大巨蛋跟潘威倫致意，賴清德表示，潘威倫從14、15歲開始，就代表國家征戰大大小小的國際賽事，讓台灣名揚世界。即使已經42歲，你仍然嚴謹自律，是所有球員的表率，「我會在總統府，迎接你和統一獅的到來，等你喔！」

今是「護國神嘟」統一獅投手潘威倫生涯最後一役，賴清德也穿上統一獅球衣、透過影片致意，賴清德表示，嘟嘟，今天是你卸下球衣、高掛球鞋的日子，我要和你說一聲：謝謝！身為護國神嘟，謝謝你，從14、15歲開始，就代表國家征戰大大小小的國際賽事，讓台灣名揚世界、讓世界敬佩台灣。

賴清德指出，看到你在職業生涯的22個球季、3百多場出賽，貢獻2千多局、投出3萬多球，囊括了各種獎項，締造了輝煌紀錄；尤其當年單季16連勝、跨季21連勝，「實在是真不簡單！（台語）」

賴清德續指，每次站上投手丘，你的沉穩內斂和精準控球，總是帶給獅迷滿滿的安定感；即使已經42歲，你仍然嚴謹自律、認真訓練，是所有球員的表率。嘟嘟，謝謝你這22年來的無與「倫」比；帶給球迷超越勝負的感動，給台灣人一段美好、難忘的棒球歲月。

賴清德也表示，卸下球衣、高掛球鞋之後，祝福您未來一切順遂。「最後我要說，我會在總統府，迎接你和統一獅的到來，等你喔！」

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