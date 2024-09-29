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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇巧慧、林右昌同台　喊話團結「2026贏回新北」

▲▼ 民進黨新北市黨部37週年慶暨資深黨員聯誼餐會。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲民進黨新北市黨部37週年慶暨資深黨員聯誼餐會。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者皮心瑀／新北報導

民進黨新北市黨部28日晚間舉辦「新北市黨部37週年黨慶暨資深黨員聯誼餐會」，黨部主委蘇巧慧與同樣被視為參選下屆新北市長熱門人選的民進黨秘書長林右昌同台，引來關注。林右昌會中表示，希望中央與地方合作，2026年把新北市贏回來；蘇巧慧則指出，非常高興林右昌前來，中央、地方配合無間，才有可能在大選中勝利。

此次活動多位民進黨公職出席，除了林右昌，還包括前行政院長蘇貞昌、前台北縣長及資深黨員聯誼會會長尤清，立法委員張宏陸、李坤城，民進黨副秘書長何博文，及10餘位新北市議員。

蘇巧慧表示，地方黨部按照往例，邀請資深黨員同志同聚，感謝每一位為台灣民主奉獻一輩子的前輩，「因為有前輩們在前頭打拚，才有今天的民主成果。」

蘇巧慧提到，她有幸能夠接任新北市黨部主委，從六月到今天剛好100天，她與新北市黨部團隊按賴清德主席指示、林右昌督導，全力推動「黨務年輕化」，更實質做到「黨部動起來」的目標，包括此次黨務團隊、區主任、婦女發展委員會、青年發展委員會等團隊選拔，皆有許多年輕世代投入，提供黨部嶄新的即戰力。

蘇巧慧說，她和黨務團隊主動出擊，深化民進黨在新北市的社會連結，從電視到街頭，從青年到親子社群，結合新北市各區民代的力量，就是希望把民進黨前輩守護的理念傳遞出去，貼近各個族群，讓更多人支持民進黨。

蘇貞昌也以創黨黨員身分出席，他看到許多老朋友在現場，特別感謝創黨、資深黨員不畏威權，打開民主大門，年輕世代才能將民主精神持續傳承，也感謝「資深黨員聯誼會」和新北市黨部的用心主辦。今天各個世代在新北市齊聚，眾人齊心協力，就能讓新北黨部動起來，讓民進黨在新北再次獲得肯定。

以前縣長身分出席的尤清，則大讚新北市黨部在蘇巧慧帶領下，更加團結、展現戰力，更提到蘇巧慧有送給他一件黨務背心，展現新北戰隊的團結與新氣象，「之後我一定會把它穿出來。」尤清更呼籲在場的資深黨員一定要一起站出來，大家一起為民進黨未來打拚。

林右昌說，他今天代表賴清德，向民主前輩致謝，他上個月去美國，在紐約、華府、舊金山等地，都看見國際友人對台灣的支持，他更提到，因為有民進黨一棒接一棒，現在台灣有豐碩的經濟、民主成果，證明民進黨是成熟穩健的政黨，期盼2026年民進黨能把新北贏回來、守護台灣。

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