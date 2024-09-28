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民進黨38周年黨慶　台東縣黨部捐贈物資關懷機構長者

▲台東縣黨部捐贈物資關懷機構長者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣黨部捐贈物資關懷機構長者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

民進黨慶祝建黨38周年，台東縣黨部結合立法委員莊瑞雄台東聯合服務處前往仁愛之家養護機構進行長者物資捐贈，透過做公益的方式來慶祝黨慶，也讓台東鄉親感受民進黨關懷社會、發揮社會關懷的用心。

此次黨慶也邀請了民進黨全體黨公職共襄盛舉，除了黨工全員到齊，現場也包括台東市民代表蔡政家、台東市民代表王泰捷、台東市民代表陳金溪、以及莊瑞雄立法委員助理蔡昇憲、陳威佑。

黨部主委張鈺晨表示，民進黨部不舉行政治性慶典是希望將資源轉化，透過公益活動拋磚引玉的讓更多愛心人士都能夠共同參與關懷社會弱勢，也透過物資(尿布、奶粉、管灌食品)的捐贈讓機構長者能夠獲得實質性的幫助，仁愛之家在台東創立已有64年，提供無數的長者健康照護服務，台東縣年滿65歲以上長者已達總人口數的19.66%即將進入超高齡社會，因此長者的關懷與照顧是刻不容緩的議題，本次的物資募集是全體黨公職共同的努力完成，未來民進黨台東縣黨部也將持續投入在社會公益，並鼓勵大眾一同響應。

仁愛之家常務監事張文東表示，目前的物資多數是來自公廟的貢品，但因為大環境的影響，物資也逐年減少，致經營困難，仁愛之家是全國最便宜的，每位住民每月只要二萬二，針對身障或特境的住民，縣府會酌量補助，因此外界物資捐贈對仁愛之家有很大的幫助。

台東縣黨部執行長翁聖惠表示，本次的黨慶以公益形式辦理相當具有意義，住民當中也有本黨的資深黨員，透過公益捐贈讓愛心得以循環，也希望更多人一起投入公益。

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