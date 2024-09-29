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游勝雄「愛我故鄉」獎學金發放43年逾3800萬　2年後停止原因曝

▲游勝雄獎學金，發放43年兩年後停止原因曝

▲面對病苦折磨，游勝雄(右二)仍秉持歡喜、感恩心，把握當下。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

儘管面對病苦折磨，造成視、聽力受損，行動不便，然現年84歲的游勝雄仍秉持歡喜、感恩心，9月中旬遠從美國返回桃園故鄉，發放六所國中小逾158萬獎助學金，並於928生日當天在大園區喜來登飯店，邀請教育界和親友舉行「感恩餐會」。游勝雄說：「愛我故鄉」游勝雄獎學金迄今發放43年，共發出3800萬，逾萬名學子受惠。

「愛我故鄉」游勝雄獎學金共5000萬。游勝雄28日宣布，近2年，因其健康狀況影響，這項獎學金將於2026年第二學期，結束各校的獎學金發放；而依規定迄今還有存放6所學校共1200萬做為獎學金的基金，將委由黎慶達校長和其學生郭承平同學協助，移做各學的教育建設款，提昇教育品質。

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▲游勝雄獎學金，發放43年兩年後停止原因曝

▲游勝雄(左二)於慶生會中點燃蠟燭，綻放光亮。（圖／記者楊淑媛攝）

游勝雄笑稱：死亡是每個人都要面臨的，那是必然，也是自然。做對的事，要即時把握。這2年來，面對腦瘤日漸壓縮神經，讓眼睛和耳朵的視力和聽力受到影響，不時會自己咬到舌頭、走路不平衡，有時甚至會出現頭昏腦漲的不適，但每天仍充滿著感恩和歡喜心。

▲游勝雄獎學金，發放43年兩年後停止原因曝

▲埔心國小學子感謝游爺爺獎學金鼓勵認真向學。（圖／記者楊淑媛攝）

因為，保有感恩和歡喜心，可以讓人的意志堅強，也讓人的目光遠大。這也是他從昔日一個小學校的孤兒，伯父養大，43年前開始，回到台灣桃園故鄉的母校埔心國小，成立「愛我故鄉」游勝雄獎學金後，陸續將獎學全的發放擴大到大園國中、大園國小、南崁國小、溪海國小與五權國小等六校。

▲游勝雄獎學金，發放43年兩年後停止原因曝

▲游勝雄「愛我故鄉」感恩餐會。（圖／記者楊淑媛攝）

而其赴美打拚，從一名打工仔到現今擁有8家購物中心、42家店舖，並完成3本著作，分享人生經驗和智慧，讓他內心滿是感恩。游勝雄的學生郭承平說：民國30年出生於大園鄉埔心村的游勝雄老師，時值二戰日軍空襲珍珠港，時局艱難民不聊生，父母因而分離異地，後由祖父母撫養至4歲相繼往生，改由伯父收養，家境相當困苦！

然游勝雄立志奮發，在一、二年級導師李緣、吳月香老師協助下順利完成學業，不負眾望以優異成績考取大園國中，卻因經濟拮据沒錢就讀，幸有恩師李緣及郭傳旺老師相助，並取得大園鄉公所「李木秀鄉長專案頒發獎學金」資助，得以完成學業後就讀台北師範學校，畢業後抱持感恩之心回到母校埔心國小任教。

▲游勝雄獎學金，發放43年兩年後停止原因曝

▲游勝雄「愛我故鄉」獎學金。（圖／郭承平提供）

民國60年，游勝雄赴美深造進入阿肯色州立大學教育研究所攻讀，半工半讀並學到「廚藝與調酒」料理技藝後，與太太胼手胝足自營小餐館拓展至大型連鎖飯店、建築事業相當成功。

為感念昔日恩師與鄉長解囊相助之情，改變他的一生，游勝雄決定返鄉報恩，民國70年率先於母校埔心國小創立獎學金，每年9月間返台發放並舉辦「愛我故鄉」感恩餐會。曾是游勝雄執教於士林初中的學生、台中市前副市長令狐榮達、台大理學院院長梁廣辰及六所受贈獎學金學校的校長和家長會長、教育界人士都出席餐會，珍惜善願加持的「一期一會」。

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