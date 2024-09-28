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推廣下冬天經濟！開創新北金山農業淡季　農民不需外出打工

▲推廣下冬天經濟 開創新北金山農業淡季。（圖／新北市金山國小提供）

▲台灣農民組合協會與彩田友善農作推廣「下冬天經濟」。（圖／新北市金山國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣農民組合協會與彩田友善農作於2021年開始推廣下冬天經濟，北海岸、東北角雨季（10月到隔年4月），農友在春天種水稻、地瓜、筊白筍、芋頭、山藥，在夏天、秋天採收，雨季來臨後，農事活動幾乎停止，除了少量自食蔬菜，那是不是有一個作物，在冬天、多雨、潮濕是可以生長的好？菇！那我們來種菇吧！

彩田友善農作表示，未來在下冬天有持續種植和收入，創造一個經濟模式，可以增加收入，在北海岸、東北角吸引更多年青人返鄉或是移居鄉下，就會成為可能。原本在地的人，也因為有收入，而不需要外出打工。

▲推廣下冬天經濟 開創新北金山農業淡季。（圖／新北市金山國小提供）

目前用的太空包品種是273，木屑來源是FSC驗證（木材產品的追溯驗證），香菇年產量約1噸。除了銷售之外，也提供給在地學校學子們和社區老人共餐食用，希望與在地的居民分享土地和家鄉的美麗。

彩田友善農作說，今年將廢棄菇包拿來種菜、當成染布的染劑材料做到經濟循環符合政府目前積極推動的ESG，減少環境的負擔達到農業和環境永續發展的平衡。

▲推廣下冬天經濟 開創新北金山農業淡季。（圖／新北市金山國小提供）

在今天「下冬天經濟-金山冬天有香菇」活動，除了彩田友善農作整體規劃串香菇比賽及「菇朋引伴的野餐同樂會」之外，金山在地的小學生們也一起響應這個「推廣下冬天經濟」，對金山別具意義的活動。

金山國小的孩子，積極參與家鄉活動，他們以舞蹈展演，和社區民眾分享平日在校所學；擺攤義賣金山國小創校126周年書籤，和金山鄉親分享他們的創意；踴躍報名參加串香菇比賽，充分展現了團隊合作與愛家鄉的精神。

特別感謝新北市農業局大力的支持讓我們的計畫能順利的推動，在農業這一塊農業局皆不遺餘力的支持和輔導我們，希望未來有更多人加入「下冬天經濟」讓它成為一個在地品牌，「金山冬天有香菇，夏天有蓮子。」

▲推廣下冬天經濟 開創新北金山農業淡季。（圖／新北市金山國小提供）

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