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又是新店、中和！新北登革熱群聚再爆14例　累積個案已達43起

▲▼新北登革熱疫情。（圖／新北市衛生局提供）

▲山區步道插立警示牌，提醒民眾落實防蚊措施。（圖／新北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北市本土登革熱續燒！新北衛生局（28）今日公布新增14例本土登革熱病例，仍在新店區、中和區，有8例是市府設置篩檢站主動將潛藏感染個案快速找出，病例於潛伏期間多有高風險管制場域活動史，研判感染區域未擴大；新北市登革熱截至27日累計43例。

新北市衛生局表示，今日新增的14例個案為2男12女，年齡介於52至84歲，為新店區8例、中和區6例，發病日介於9月21日至9月25日，除1例住院治療，病況穩定，其餘皆已康復。

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新北市衛生局長陳潤秋強調，由於山區是蚊子的天然孳生源，目前感染區域鄰近山區，民眾活動頻繁，市府團隊已於周邊鄰近山區步道沿線插立警示牌，提醒民眾做好穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹政府主管機關核可的防蚊藥劑（蚊蟲忌避劑）等個人防蚊措施，共同防範登革熱。

▲▼新北登革熱疫情。（圖／新北市衛生局提供）

▲新北爆發本土登革熱疫情。（圖／新北市衛生局提供）

衛生局提醒，登革熱是透過病媒蚊叮咬傳播，近期下雨頻繁，雨後積水容器適合病媒蚊生長，請民眾務必積極清除住家周遭積水容器落實「巡倒清刷」避免養蚊。市府持續加強查核，若經防疫人員査獲陽性孳生源，將依傳染病防治法處新台幣3,000至1萬5,000元罰鍰。

衛生局也提醒，此次登革熱疫情主要是由第二型病毒引起，部分患者曾出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，或是多次就醫才被通報，呼籲醫師提高警覺，診間詳細詢問TOCC，視需要使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，以利衛生單位快速啟動防治措施，防範疫情蔓延。

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