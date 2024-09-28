台南市府第3場大型就博會於東區慈幼工商登場　逾4200個職缺 初媒率達5成1

▲台南市政府2024年第3場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，28日在東區慈幼高級工商職業學校禮堂辦理，共82家廠商釋出4275個工作機會，初步媒合率5成1。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府2024年第3場大型徵才活動「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，28日在東區慈幼高級工商職業學校禮堂辦理，邀請科技業、傳產業、服務業等82家廠商釋出4275個工作機會，初步媒合率5成1。

就博會邀集台灣穗高科技、緯穎科技、亞威科技、前瞻能源科技、直得科技、玉膳食品、好帝一食品（牛頭牌）、美喆國際企業、官田鋼鐵、南光化學製藥、豐年豐和企業、可樂旅遊旅行社、雲雀國際、和德昌、全聯實業等科技業、傳產業、服務業等82家廠商釋出4275個工作機會。



就博會由副市長葉澤山、慈幼高級工商職業學校校長陳素貞、汽車科主任鄭永成、國軍退除役官兵輔導委員會台南市榮民服務處處長王國能、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署技正楊慶元、勞工局長王鑫基、台南市產業總工會理事長林再亨、台南市總工會副理事長陳萬枝、大台南總工會副理事長陳美靜、台南市職業總工會秘書長吳允昌、台南市機車修理業職業工會理事長施伯諭、台南市中小企業榮譽指導員協進會會長錢明華、台南市新娘秘書產業工會楊淑涵、社團法人台南市勞工志願服務協會常務理事曹至清等貴賓共同蒞臨現場，藉由就業博覽會的媒合平台，祝福求職者在台南呷頭路、過好生活。

副市長葉澤山致詞時引用台灣文學作家葉石濤的名言，台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方，尤其今天就博會更是個充滿機會及希望的場合，葉澤山表示黃偉哲市長非常感謝各界協力，共同為求職者打造就業媒合的平台，他說台南不僅是文化古都，也是科技新城，更憑藉強大的製造業實力、400年文化底蘊打造全台最大的科技廊帶。科技S廊帶是以南科與沙崙智慧綠能科學城為核心，串聯南台灣高科技產業聚落，市府團隊將持續引領產業與城市轉型，打造便捷交通路網、水電穩供、人才培育等措施，為企業創造友善的生產環境，吸引企業投資台南，創造更多的就業機會。葉澤山同時建議年輕朋友要勇於面對挑戰，並保持學習的態度，企業也需多給予求職者機會，相信員工是公司永續發展的最佳後盾，雙方敞開心胸勇於接受彼此，共創雙贏。

慈幼高級工商職業學校校長陳素貞表示這是第3年與勞工局合作辦理就博會，3年來每場都提供創新的加值服務，學生每年都很期待就博會的辦理，尤其可以和政府及各個廠商合作，慈幼工商也積極培育學子專業技術及求職準備心態，達到畢業即就業，創造美好的未來生活。

今日就博會不僅有多元職缺，另提供就業諮詢、履歷健診、面試模擬及職業適性診斷等服務，更邀集慈幼高級工商職業學校及台南市機車修理業職業工會一同提供「機車健檢」，另透過農業局邀請青農相關團體、工作室現場設攤、推廣地方特色農產品，擴散就博會平台效益。勞工局王鑫基局長表示為協助廠商徵才、市民就業，迄今已辦理近150場次的徵才活動，彙集科技、傳產、服務等各產業廠商人力需求，為廠商、求職民眾搭起一座媒合橋梁，為求職者增加就業成功的機會。本次就博會的摸彩活動提供多樣獎品，鼓勵民眾多多投遞履歷，第一次參加就博會的田先生，幸運獲得瓦城及丸亀現場錄取機會，田先生表示就博會的辦理有助於在地民眾求職，尤其使用職業適性診斷測驗服務後，更能了解個人後續職涯方向，提早做好未來規劃。勞工局職訓就服中心預告2024年第4場大型就業博覽會將於11月2日在地新營辦理，相關就業服務、職業訓練資訊可洽勞工局職訓就服中心06-6330820。