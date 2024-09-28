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2個月車手狂領556萬！台南新化分局破獲14人詐團　4大話術教你辨

▲▼ 台南市警新化分局破獲14人詐騙集團，偵查隊長黃志成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警新化分局破獲14人詐騙集團。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、黃資真／台南報導

台南市新化地區今年7、8月遭詐騙車手提領的案件多達295次，受害人們總計損失高達556萬餘元，進一步追查車手背後集團後，成功陸續逮捕以朱姓犯嫌為首之詐騙集團成員，總計14人，9月車手提領次數也降低至個位數，顯示打擊犯罪成果。

新化警分局指出，為有效遏止詐騙犯罪，動員全分局警力積極防制，並請轄內金融銀行、郵局、農會及超商店員，同心齊力，防制詐騙集團成員在ATM提領被害人財物。同時報請台南地檢署指揮，進一步追查該集團背後成員，自今年8月迄今收網，成功搜索、拘提、通知、借詢，並在9月24日、25日陸續查獲朱姓犯嫌為首之詐騙集團成員，總計14人，有效瓦解該詐騙集團運作網路。

新化警分局長蘇有義表示，此次行動展現了檢警與金融機構密切合作及迅速應變能力，成功防止詐騙金流，保障了市民財產安全。警方也再次呼籲民眾提高警覺，接到可疑電話或訊息時，應立即撥打165反詐騙專線或向警方報案，避免成為詐騙的受害者，本分局將持續推動反詐騙宣導活動，並深化社區警政合作，與市民共同打造安全無詐的社會環境。

▲▼ 台南市警新化分局破獲14人詐騙集團，偵查隊長黃志成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲偵查隊長黃志成。

為了協助市民提高防範意識，新化警提醒以下幾種常見詐騙手法，請市民特別留意：

假冒政府機關或公務人員：詐騙集團常假冒檢察官、法院或警方等單位，指稱民眾涉及案件，要求提供個人資料或匯款以「查證」。

假冒親友求助：詐騙者會假冒親友的名義，以急需資金或遭遇意外為由，要求受害者立即匯款或轉帳。

網拍詐騙：在購物網站或二手交易平台上，詐騙者會要求使用ATM或第三方支付系統轉帳，讓買家以為交易正當，實則受騙。

投資詐騙：詐騙集團常以高回報為誘餌，誘導受害者進行虛假的投資項目，實際上受害者的資金最終流向詐騙集團。

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