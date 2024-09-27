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做愛心一起來！　民間團體攜手捐助台南安南區17校書籍與愛心餐點

▲台南市多個民間團體攜手合作，共同捐助安南區國中小學書籍費用與愛心餐，總計17校受惠，捐贈總金額約30萬元，27日舉辦捐贈儀式，市長黃偉哲頒贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市多個民間團體攜手合作，共同捐助安南區國中小學書籍費用與愛心餐，總計17校受惠，捐贈總金額約30萬元，27日舉辦捐贈儀式，市長黃偉哲頒贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

 
做愛心一起來！台南市多個民間團體攜手合作，共同捐助安南區國中小學書籍費用與愛心餐，總計17校受惠，捐贈總金額約30萬元，27日舉辦捐贈儀式，市長黃偉哲頒贈感謝狀，肯定民間單位無私奉獻與對教育重視，盼能讓所有學子們擁有更優質、更完備學習資源與空間，也讓孩子們成長的過程中，皆能感受到社會溫暖關懷與幸福。

▲台南市多個民間團體攜手合作，共同捐助安南區國中小學書籍費用與愛心餐，總計17校受惠，捐贈總金額約30萬元，27日舉辦捐贈儀式，市長黃偉哲頒贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）
市長黃偉哲表示，本次包括立愛文教關懷協會等多個民間團體集中力量，一起協助關懷與照顧安南區學子，為在地學童的學習環境與生活條件提供實質上的幫助，非常令人感動。他也盼望未來持續與社會各界攜手合作，公私協力注入更多愛心與資源，讓每個孩子皆能享有公平受教育的機會，健康快樂地學習成長，且形成善的循環與回饋。

▲台南市多個民間團體攜手合作，共同捐助安南區國中小學書籍費用與愛心餐，總計17校受惠，捐贈總金額約30萬元，27日舉辦捐贈儀式，市長黃偉哲頒贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，此次捐贈活動不僅提供安南區學生所需的書籍費用，讓孩子們皆可以獲得良好的教育支援，更額外準備了美味健康的愛心餐，盼望能讓有需求的學童，在學習之餘時不忘兼顧均衡飲食發展。此外也期望藉由活動喚起社會大眾一起關懷孩童，邀請社會各界與市府共同合作加入愛心公益列車，為所有需要幫助的學生們營造一個更加幸福溫馨的就學環境。

教育局指出，照顧經濟弱勢學生是市府重要教育政策，每學期透過提供低收、中低收、導師認定及突遭變故等四類經濟弱勢學生免費午餐補助，此外，在寒暑假期間則提供低收入家庭學生、到校參加學校活動的中低收入家庭學生午餐補助，以達學童有書讀、安心就學的理念。

▲台南市多個民間團體攜手合作，共同捐助安南區國中小學書籍費用與愛心餐，總計17校受惠，捐贈總金額約30萬元，27日舉辦捐贈儀式，市長黃偉哲頒贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次捐贈活動包含有台南市立愛文教關懷協會、國產建材實業集團、遠見綠能科技有限公司、台南市觀雲聖母會、BOSS炸雞工坊、珍香炸雞、霆鈺食品有限公司、崑山科技大學餐飲管理及廚藝系馬永曾副主任等民間團體力量的參與，讓多所安南區域的國中小學受惠，提供當地學童們學習成長所需的支援，善行義舉實在值得肯定。市議員蔡麗青與陳怡珍也到場共襄盛舉。

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