台南歸仁深夜火警「電動車疑自燃」　汽車修護廠狂冒黑煙

記者柯沛辰／綜合報導

台南歸仁區中山路三段一處汽車修護廠27日晚間10點05分發生火警，一輛電動車疑似自燃，所幸現場無人受困，經消防人員到場搶救，火勢順利撲滅。至於起火原因，有待火調人員釐清。

台南市消防局27日晚間10點05分接獲民眾報案，歸仁區中山路一間汽車修護廠傳出火警，因此出動14車、32人前往灌救。

消防人員到場後，發現廠內一輛電動車起火，且火勢猛烈，當即出水搶救，在15分鐘內撲滅，但車輛仍被燒得面目全非。

由於初期消防設備有作動，確切起火原因尚待進一步調查。