　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南交通違規科技執法年底有68處　其中3處9個月共開單14792件

▲台南市警局交通違規科技執法地點計48處，其中「北區中華北路與觀海橋路口」等3處開單共14792件為最。（記者林云翻攝）

▲台南市警局交通違規科技執法地點計48處，其中「北區中華北路與觀海橋路口」等3處開單共14792件為最。（記者林云翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市警局交通違規科技執法地點計48處，1月1日至9月26日「北區中華北路與觀海橋路口」取締不先駛入外側車道違規右轉6959件、「永康區中華路與中華西街口」取締直行車占用最內側轉彎專用車道違規4060件以及「歸仁區高鐵台南站U型車道」違規停車3773件等3處為最，共開單14792件。

▲台南市警局交通違規科技執法地點計48處，其中「北區中華北路與觀海橋路口」等3處開單共14792件為最。（記者林云翻攝）

為防制交通事故，同時減少交通違規對於行車順暢的影響，全天候24小時維護重點路段（口）交通秩序，台南市警局評估並分析轄內「易肇事路段（口）」及「易壅塞處所與重要幹道」之交通狀況，預計於2024年底前建置新增20處科技執法地點，重點取締項目則以「車輛行經路口不停讓行人」及「不依車道行駛」為主。

截至2024年9月27日止，台南市建置啟用之交通違規科技執法地點計有48處，其中「北區中華北路與觀海橋路口」取締不先駛入外側車道違規右轉6959件、「永康區中華路與中華西街口」取締直行車占用最內側轉彎專用車道違規4060件以及「歸仁區高鐵台南站Ｕ型車道」違規停車3773等3處為最。

▲台南市警局交通違規科技執法地點計48處，其中「北區中華北路與觀海橋路口」等3處開單共14792件為最。（記者林云翻攝）

台南市警交通警察大隊表示，「北區中華北路與觀海橋路口」科技執法取締不先駛入外側車道違規右轉6959件（不先駛入外側車道違規右轉罰600到1800元）；「永康區中華路與中華西街口」取締直行車占用最內側轉彎專用車道違規4060件（直行車占用最內側轉彎專用車道罰600到1800元）；「歸仁區高鐵台南站Ｕ型車道」違規停車3773件（違規停車罰 600到1200元），請民眾切勿違規，以免受罰。

▲台南市警局交通違規科技執法地點計48處，其中「北區中華北路與觀海橋路口」等3處開單共14792件為最。（記者林云翻攝）

交通警察大隊強調科技執法之建置非以處罰為目的，係為導正及嚇阻部分違規的駕駛人的不良習慣，據以達到防制交通事故及維護道路（口）順暢等效果，提醒各位駕駛人行駛道路時務必遵守相關交通規則，多加禮讓營造友善用路環境，避免違規觸法，維護生命安全。

ET快訊
準山陀兒颱風靠近台灣　鄭明典畫「6字形」特徵：發生共伴
悍將冠軍路斷8年　逼近聯盟最差紀錄
京華城案偵查擴大！10被告移送北檢　赫見前知名主播
《哈利波特》麥教授去世！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南交通違規科技執法年底有68處　其中3處9個月共開單14792件

台南歸仁深夜火警「電動車疑自燃」　汽車修護廠狂冒黑煙

薪水不夠養小孩！　中年搬運工看廣告當「取簿手」秒被逮

京華城案偵查擴大！10被告移送北檢　赫見前知名主播

快訊／京華城案朱亞虎、李文宗、童中白移送北檢　畫面曝光

正妹主動色誘！22人掉入情迷蜘蛛網...700萬飛了

快訊／淚水未曾停止！割頸案受害父將到庭聽判　自責悲嘆是災星　

吃小林製藥紅麴傷腎卻被冷漠對待　消保協會提55人團訟求償1.68億

他歡唱結束喝超茫「與運將吵起來」拿酒瓶路上亂衝　糗樣曝光

基層喊讚！桃園警局明年添購100部158CC巡邏機車　執勤更機動

山陀兒最快今晚生成！中度暴風圈掃台機率高

老婆可以再娶、媽媽只有一個　靈魂拷問害慘無數家庭？

驚悚畫面曝！29歲女騎士上班閃臨停車　轎車突硬插「輾1圈」慘死

朋友約11點出門全睡過頭！　所有人醒來驚見1點超錯愕

楊繡惠不擔心丟工作：做好退休準備　被籃籃暖哭！她傳訊「我會去擁抱妳」

熱褲女跳計程車原因曝！肉身衝撞無辜休旅　最新超扯畫面曝光

司機「補油門」輾斃女大生 高大成點出關鍵轟：離譜！

Rain挑戰子瑜SOLO！被舞蹈難倒：要瘋了#星光雲REELS

京華城案檢廉約談15人到案　許甫現身廉政署否認被約談

大谷翔平旅美7年首奪冠！　真美子夫人＆愛犬驚喜現身

台南交通違規科技執法年底有68處　其中3處9個月共開單14792件

台南歸仁深夜火警「電動車疑自燃」　汽車修護廠狂冒黑煙

薪水不夠養小孩！　中年搬運工看廣告當「取簿手」秒被逮

京華城案偵查擴大！10被告移送北檢　赫見前知名主播

快訊／京華城案朱亞虎、李文宗、童中白移送北檢　畫面曝光

正妹主動色誘！22人掉入情迷蜘蛛網...700萬飛了

快訊／淚水未曾停止！割頸案受害父將到庭聽判　自責悲嘆是災星　

吃小林製藥紅麴傷腎卻被冷漠對待　消保協會提55人團訟求償1.68億

他歡唱結束喝超茫「與運將吵起來」拿酒瓶路上亂衝　糗樣曝光

基層喊讚！桃園警局明年添購100部158CC巡邏機車　執勤更機動

俄羅斯達吉斯坦一處加油站爆炸　釀5死3傷

台南交通違規科技執法年底有68處　其中3處9個月共開單14792件

要不要老師換你當？　恐龍家長十大行為挑戰老師極限

台南歸仁深夜火警「電動車疑自燃」　汽車修護廠狂冒黑煙

張惠妹鐵粉「雙口呂」疑搶到票　粉絲怒轟：真的閉嘴！本人回應了

Nissan性能子品牌「NISMO成立40周年」！總部慶祝特展持續至10月中

準山陀兒歐洲預報路徑出爐！　恐「穿越台灣」從南部登陸

薪水不夠養小孩！　中年搬運工看廣告當「取簿手」秒被逮

人妻採蘑菇煮菜　丈夫吃完中毒命危「裝葉克膜搶救」

《哈利波特》麥教授89歲辭世　「鄧不利多」演員去年同一天過世

海豹當石頭？　企鵝踩完落跑超爆笑

社會熱門新聞

驚悚畫面曝！29歲女騎士閃臨停車遭輾斃

京華城案偵查擴大！涉案被告赫見前主播童中白

即／京華城案朱亞虎等3人移送北檢　畫面曝光

快訊／新北驚悚車禍！女騎士腹部血肉模糊手變形

薪水不夠養小孩！搬運工當取簿手被逮

即／淚水未曾停止！割頸案受害父將到庭聽判

正妹主動色誘！22人700萬飛了

黑幫詐賭竹科工程師　2人被宰1.17億落跑

高雄驚傳電池起火　鄰崩潰：燒4次了

撞擊瞬間曝光！校車「從後追撞」女騎士當場慘死

科技女超速+闖紅燈拒繳1.2萬　執行署扣押存款

黃紹庭遭搜前「巧飛出國」　柯志恩也詫異

公車輾斃東海女大生！高大成點出關鍵：這就不對了

快訊／台中校車肇事！女騎士當場死亡

更多熱門

相關新聞

台南深夜火警「電動車疑自燃」　汽車修護廠冒黑煙

台南深夜火警「電動車疑自燃」　汽車修護廠冒黑煙

台南歸仁區中山路三段一處汽車修護廠27日晚間10點05分發生火警，一輛電動車疑似自燃，所幸現場無人受困，經消防人員到場搶救，火勢順利撲滅。至於起火原因，有待火調人員釐清。

民間團體攜手捐助台南安南區17校書籍與愛心餐點

民間團體攜手捐助台南安南區17校書籍與愛心餐點

治水、老農甩鍋謝龍介　台南藍軍怒轟民進黨

治水、老農甩鍋謝龍介　台南藍軍怒轟民進黨

台南西竹圍之丘文創園區教師節兩日舉辦

台南西竹圍之丘文創園區教師節兩日舉辦

台南文資月旅讀、講座與沙龍體驗精采台南

台南文資月旅讀、講座與沙龍體驗精采台南

關鍵字：

台南交通違規科技執法

讀者迴響

熱門新聞

準「山陀兒」最新預估路徑！　暴風圈恐籠罩全台灣

交通部派2席法代　中華電信高層換人

楊繡惠言退事態嚴重華視不忍再度發聲明

準山陀兒歐洲預報路徑出爐！　恐「穿越台灣」從南部登陸

為了Type-C換新機「選iPhone 15還是16？」

準山陀兒更靠近！專家：會是大而強颱風

TRASH頤原結婚了！甜娶八點檔正妹女星

準颱風靠近台灣　鄭明典畫「6字形」：發生共伴

《哈利波特》麥教授去世！享壽89歲

驚悚畫面曝！29歲女騎士閃臨停車遭輾斃

京華城案偵查擴大！涉案被告赫見前主播童中白

國泰人壽開第一槍！優質低利戶房貸喊卡　3業者暫未跟進

快訊／28歲日歌手酸欠少女突離世

女外牆施工「婦竟割安全繩」網：謀殺

賣壓湧現！1.1萬下修開價　「這2都」最兇猛

更多

最夯影音

更多

山陀兒最快今晚生成！中度暴風圈掃台機率高

老婆可以再娶、媽媽只有一個　靈魂拷問害慘無數家庭？

驚悚畫面曝！29歲女騎士上班閃臨停車　轎車突硬插「輾1圈」慘死

朋友約11點出門全睡過頭！　所有人醒來驚見1點超錯愕

楊繡惠不擔心丟工作：做好退休準備　被籃籃暖哭！她傳訊「我會去擁抱妳」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面