台南交通違規科技執法年底有68處　其中3處9個月共開單14792件

▲台南市警局交通違規科技執法地點計48處，其中「北區中華北路與觀海橋路口」等3處開單共14792件為最。（記者林云翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市警局交通違規科技執法地點計48處，1月1日至9月26日「北區中華北路與觀海橋路口」取締不先駛入外側車道違規右轉6959件、「永康區中華路與中華西街口」取締直行車占用最內側轉彎專用車道違規4060件以及「歸仁區高鐵台南站U型車道」違規停車3773件等3處為最，共開單14792件。

為防制交通事故，同時減少交通違規對於行車順暢的影響，全天候24小時維護重點路段（口）交通秩序，台南市警局評估並分析轄內「易肇事路段（口）」及「易壅塞處所與重要幹道」之交通狀況，預計於2024年底前建置新增20處科技執法地點，重點取締項目則以「車輛行經路口不停讓行人」及「不依車道行駛」為主。

截至2024年9月27日止，台南市建置啟用之交通違規科技執法地點計有48處，其中「北區中華北路與觀海橋路口」取締不先駛入外側車道違規右轉6959件、「永康區中華路與中華西街口」取締直行車占用最內側轉彎專用車道違規4060件以及「歸仁區高鐵台南站Ｕ型車道」違規停車3773等3處為最。

台南市警交通警察大隊表示，「北區中華北路與觀海橋路口」科技執法取締不先駛入外側車道違規右轉6959件（不先駛入外側車道違規右轉罰600到1800元）；「永康區中華路與中華西街口」取締直行車占用最內側轉彎專用車道違規4060件（直行車占用最內側轉彎專用車道罰600到1800元）；「歸仁區高鐵台南站Ｕ型車道」違規停車3773件（違規停車罰 600到1200元），請民眾切勿違規，以免受罰。

交通警察大隊強調科技執法之建置非以處罰為目的，係為導正及嚇阻部分違規的駕駛人的不良習慣，據以達到防制交通事故及維護道路（口）順暢等效果，提醒各位駕駛人行駛道路時務必遵守相關交通規則，多加禮讓營造友善用路環境，避免違規觸法，維護生命安全。