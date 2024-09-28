　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「山陀兒」暴風圈會更大！不排除登陸　估最快下周一清晨發陸警

▲▼山陀兒颱風(左)與燕子颱風(右)雙颱共舞，山陀兒對台灣威脅大。（圖／氣象署提供）

▲山陀兒颱風(左)下周二、三最靠近台灣，不排除靠近陸地甚至登陸可能。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風生成，氣象署也發布颱風動態分析，指山陀兒暴風圈有擴大趨勢，近台為中颱強度機率最高，下周二到下周三最靠近台灣，風雨最顯著，部分模式顯示近台程度仍有不確定性，不排除有更靠近陸地甚至登陸可能，明天上午可能發海警，不排除下周一清晨至上午發陸警。

氣象署表示，今年第18號颱風山陀兒今(28)日上午8時生成，位恆春東南方約640公里海面上。因所處環境有利發展，颱風強度有持續增強，且暴風圈有擴大的趨勢，近台為中度颱風機率最高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據最新預報路徑潛勢圖及系集模式路徑預測，氣象署分析，山陀兒颱風今日偏西緩慢移動，明(29)日起至30日略為加速轉西北方向，朝台灣東方近海移動，10月1日、2日(下周二至下周三)最接近台灣，風雨影響最為顯著，3日隨颱風遠離，影響逐漸緩和。

▲▼颱風暴風可能到達時間與機率。（圖／氣象署提供）

▲颱風暴風可能到達時間與機率。（圖／氣象署提供）

針對山陀兒路徑，氣象署表示，部分模式顯示其近台程度仍有不確定性，不排除有更靠近陸地甚至登陸的可能，氣象署預計於明日上午發布海上颱風警報的機率較高，亦不排除於下周一(30日)清晨至上午發布陸上颱風警報，惟發布時間仍需視其強度發展及路徑變化而定，請隨時注意氣象署發布最新資訊。

至於颱風影響降雨時程，氣象署表示，下周一颱風接近，受其外圍環流影響，各地有陣雨或雷雨，其中基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮、台東降雨時間較長，區域較廣，並易有局部大雨或豪雨，桃園以南地區則有局部陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，下周二及下周三受颱風及其外圍環流影響，各地風雨最為顯著，北部、東半部地區、中部山區、恆春半島易有局部大雨或豪雨，尤其宜蘭、花蓮地區及北部山區有豪雨等級以上降雨發生的機率。

下周四颱風逐漸遠離，但仍受颱風外圍環流影響，氣象署表示，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

ET快訊
退伍士官長性侵未成年女兒…遭兒目擊
「畢旅3天7390元」玩台北宜蘭　學生批爛又貴：老人行程
不是六福村、九族！「全台最夯樂園」吸323萬人
「山陀兒」暴風圈會更大！　最快下周一發陸警
徐乃麟暫離台灣！　「見楊繡惠爆氣」15字回應
國中生遭師課堂上「逼脫褲子」　教育局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是六福村、九族！「全台最夯樂園」狂吸323萬人　崛起原因曝光

山陀兒颱風不排除侵台　氣象署啟動「飛機追風觀測」

「畢旅3天7390元」玩台北宜蘭　學生批爛又貴！網一看：老人行程

大雨特報2.0擬明年上線　365鄉鎮區預警燈號全都有

「山陀兒」暴風圈會更大！不排除登陸　估最快下周一清晨發陸警

爆料「總統打電話罵人」後首同台　賴清德、邱泰源互動少

來台1年多「李多慧人氣還是高」　粉絲曝1原因：跟嘴巴愛台灣不同

「山陀兒」下周二三最接近陸地　一圖看狂風暴雨區

她點名「新北1大學」專出正妹　同校生認證：容貌焦慮都快有了

罕藥專款爭議！邱泰源首表態：「罕病依然在健保總額」還加碼20億

山陀兒最快今晚生成！中度暴風圈掃台機率高

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

老婆可以再娶、媽媽只有一個　靈魂拷問害慘無數家庭？

Rain挑戰子瑜SOLO！被舞蹈難倒：要瘋了#星光雲REELS

司機「補油門」輾斃女大生 高大成點出關鍵轟：離譜！

朋友約11點出門全睡過頭！　所有人醒來驚見1點超錯愕

驚悚畫面曝！29歲女騎士上班閃臨停車　轎車突硬插「輾1圈」慘死

楊繡惠不擔心丟工作：做好退休準備　被籃籃暖哭！她傳訊「我會去擁抱妳」

結婚後柴柴卻更愛老公？　激動掙脫媽懷抱衝去撒嬌

楊繡惠不擔心丟工作　「已做好退休準備」

不是六福村、九族！「全台最夯樂園」狂吸323萬人　崛起原因曝光

山陀兒颱風不排除侵台　氣象署啟動「飛機追風觀測」

「畢旅3天7390元」玩台北宜蘭　學生批爛又貴！網一看：老人行程

大雨特報2.0擬明年上線　365鄉鎮區預警燈號全都有

「山陀兒」暴風圈會更大！不排除登陸　估最快下周一清晨發陸警

爆料「總統打電話罵人」後首同台　賴清德、邱泰源互動少

來台1年多「李多慧人氣還是高」　粉絲曝1原因：跟嘴巴愛台灣不同

「山陀兒」下周二三最接近陸地　一圖看狂風暴雨區

她點名「新北1大學」專出正妹　同校生認證：容貌焦慮都快有了

罕藥專款爭議！邱泰源首表態：「罕病依然在健保總額」還加碼20億

罷樑火力增！不捨市府糟蹋公務員　林右昌怒：這個城市還能進步嗎？

陸女大生被偷6000元！校長自掏腰包補貼：別對學校寒心

周湯豪澎湖首開唱　韋禮安看台下拿Ozone專輯：先不用拿

香港首間綠星餐廳10／3登台快閃6周　招牌菜色融入台灣元素

菲美日澳紐5國南海聯合軍演　代號MMCA維護自由航行與飛越權

薔薔難得化淡妝！cos新娘「脫到剩內衣褲」半邊外露 一轉身辣翻

退伍士官長性侵未成年女兒…遭兒目擊　他入獄再賠60萬

不是六福村、九族！「全台最夯樂園」狂吸323萬人　崛起原因曝光

山陀兒颱風不排除侵台　氣象署啟動「飛機追風觀測」

「畢旅3天7390元」玩台北宜蘭　學生批爛又貴！網一看：老人行程

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

苗栗女趁等紅燈口愛！他「8秒爽到腿軟」撞前車

情侶「只刷發票載具」爽吃霸王餐！她竟中獎了　網炸鍋

輝達AI模式預測「準山陀兒」颱風：直接西部登陸

山陀兒明升級中颱！周日上午發海警　暴風圈大「半個台灣紫爆」

為了Type-C換新機「選iPhone 15還是16？」

準「山陀兒」恐比中颱還強！　不排除南部登陸貫穿台灣

準「山陀兒」最新預估路徑！　暴風圈恐籠罩全台灣

準山陀兒更靠近！專家：會是大而強颱風

準山陀兒歐洲預報路徑出爐！　恐「穿越台灣」從南部登陸

準山陀兒颱風今將生成　颱風假可能全台達標

阿妹鐵粉「雙口呂」被抵制！　深夜777字道歉

張惠妹鐵粉「雙口呂」疑買到票　粉絲怒轟

正妹實況主被問一句話　辣回靠北三小

快訊／雙颱共舞！「山陀兒」颱風生成了　海陸警將接力

更多熱門

相關新聞

「山陀兒」下周二三最接近陸地　一圖看狂風暴雨區

「山陀兒」下周二三最接近陸地　一圖看狂風暴雨區

山陀兒颱風生成，國家災害防災科技中心示警，山陀兒暴風圈最接近陸地時間為下周二到下周三，主要強降雨區為台灣東北部、北部及中南部山區。強陣風影響範圍則涵蓋了台灣沿海及空曠地區。

石破茂親中立場不利台灣？　矢板明夫曝「民意」：他能做的事有限

石破茂親中立場不利台灣？　矢板明夫曝「民意」：他能做的事有限

山陀兒若更偏西不排除「貼近岸北上或登陸」　粉專：3地防共伴效應

山陀兒若更偏西不排除「貼近岸北上或登陸」　粉專：3地防共伴效應

快訊／北北基3縣市大雨特報　下到晚上　

快訊／北北基3縣市大雨特報　下到晚上　

快訊／1地大雨特報　一路下到入夜

快訊／1地大雨特報　一路下到入夜

關鍵字：

山陀兒颱風氣象台灣警報

讀者迴響

熱門新聞

苗栗女趁等紅燈口愛！他「8秒爽到腿軟」撞前車

情侶「只刷發票載具」爽吃霸王餐！她竟中獎了　網炸鍋

輝達AI模式預測「準山陀兒」颱風：直接西部登陸

TRASH頤原結婚了！甜娶八點檔正妹女星

山陀兒明升級中颱！周日上午發海警　暴風圈大「半個台灣紫爆」

楊繡惠言退事態嚴重華視不忍再度發聲明

為了Type-C換新機「選iPhone 15還是16？」

準「山陀兒」恐比中颱還強！　不排除南部登陸貫穿台灣

準「山陀兒」最新預估路徑！　暴風圈恐籠罩全台灣

準山陀兒更靠近！專家：會是大而強颱風

F1台中市政路開飆「現場畫面曝」

準山陀兒歐洲預報路徑出爐！　恐「穿越台灣」從南部登陸

準山陀兒颱風今將生成　颱風假可能全台達標

六合夜市排毒店被抄了！老司機找上蘿絲媽媽

阿妹鐵粉「雙口呂」被抵制！　深夜777字道歉

更多

最夯影音

更多

山陀兒最快今晚生成！中度暴風圈掃台機率高

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

老婆可以再娶、媽媽只有一個　靈魂拷問害慘無數家庭？

Rain挑戰子瑜SOLO！被舞蹈難倒：要瘋了#星光雲REELS

司機「補油門」輾斃女大生 高大成點出關鍵轟：離譜！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面