「山陀兒」暴風圈會更大！不排除登陸　估最快下周一清晨發陸警

▲山陀兒颱風(左)下周二、三最靠近台灣，不排除靠近陸地甚至登陸可能。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風生成，氣象署也發布颱風動態分析，指山陀兒暴風圈有擴大趨勢，近台為中颱強度機率最高，下周二到下周三最靠近台灣，風雨最顯著，部分模式顯示近台程度仍有不確定性，不排除有更靠近陸地甚至登陸可能，明天上午可能發海警，不排除下周一清晨至上午發陸警。

氣象署表示，今年第18號颱風山陀兒今(28)日上午8時生成，位恆春東南方約640公里海面上。因所處環境有利發展，颱風強度有持續增強，且暴風圈有擴大的趨勢，近台為中度颱風機率最高。

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根據最新預報路徑潛勢圖及系集模式路徑預測，氣象署分析，山陀兒颱風今日偏西緩慢移動，明(29)日起至30日略為加速轉西北方向，朝台灣東方近海移動，10月1日、2日(下周二至下周三)最接近台灣，風雨影響最為顯著，3日隨颱風遠離，影響逐漸緩和。

▲颱風暴風可能到達時間與機率。（圖／氣象署提供）

針對山陀兒路徑，氣象署表示，部分模式顯示其近台程度仍有不確定性，不排除有更靠近陸地甚至登陸的可能，氣象署預計於明日上午發布海上颱風警報的機率較高，亦不排除於下周一(30日)清晨至上午發布陸上颱風警報，惟發布時間仍需視其強度發展及路徑變化而定，請隨時注意氣象署發布最新資訊。

至於颱風影響降雨時程，氣象署表示，下周一颱風接近，受其外圍環流影響，各地有陣雨或雷雨，其中基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮、台東降雨時間較長，區域較廣，並易有局部大雨或豪雨，桃園以南地區則有局部陣雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，下周二及下周三受颱風及其外圍環流影響，各地風雨最為顯著，北部、東半部地區、中部山區、恆春半島易有局部大雨或豪雨，尤其宜蘭、花蓮地區及北部山區有豪雨等級以上降雨發生的機率。

下周四颱風逐漸遠離，但仍受颱風外圍環流影響，氣象署表示，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。