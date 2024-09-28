提升五金百貨量販店防火意識　南消五大隊辦理防火宣導自衛消防編組演練

▲台南市永康區某連鎖五金百貨量販店近日發生火災，消防局第五救災護大隊於28日上午於轄區五金百貨連鎖量販店，辦理防火宣導暨自衛消防編組演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區某連鎖五金百貨量販店近日發生火災，消防局第五救災護大隊於28日上午於轄區五金百貨連鎖量販店，辦理防火宣導暨自衛消防編組演練，以期能提高業主防災意識及提升該場所員工之應變能力。

本次演練由第五大隊副大隊長李博閔率隊至場所實施，演練內容包含用火用電安全管理、易燃物品之分類管理、授信總機的警報並通報消防隊、滅火器之正確使用方式及初期滅火時機、員工及顧客之正確避難逃生等項目。

市長黃偉哲表示，企業或場所之防災演練及防災觀念之建立非常重要，平時落實防火防災演練，遇到實際災害時，才能保護好顧客及店家的生命財產安全。

消防局李明峯局長表示，量販店之場所存放大量各式各樣的物品，火災燃燒能量相當大，且有大量易爆瓦斯罐及易燃物，對於消防同仁救災極具挑戰，因此提升場所自我防災能力，把災害降到最低，亦能減輕消防人員救災負擔。

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，五金百貨業貼近民生生活，各式物品總類多，透過這次防火宣導及自衛編組演練，希望業者針對所屬場所落實防火區劃、物品總類做好分類管理，並練習滅火及通報疏散演練，以確保民眾安全。