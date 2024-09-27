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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

治水、老農甩鍋謝龍介　台南藍軍怒轟賴清德市長任內治水謊言

▲台南市議會國民黨團怒轟民進黨中央預算不編農友、原住民急需的錢，國民黨退回要求重編，民進黨竟抹黑謝龍介擋治水和老農津貼預算。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團怒轟民進黨中央預算不編農友、原住民急需的錢，國民黨退回要求重編，民進黨竟抹黑謝龍介擋治水和老農津貼預算。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會國民黨團怒轟民進黨中央預算不編農友、原住民急需的錢，該不該退回重編？抹黑謝龍介擋治水和老農津貼預算，民進黨這不就是打臉賴清德總統在台南市長任內，用3年治30年無法治的水患，全都是謊言？

台南市議會國民黨團批，現在賴清德當了總統，立法院通過提高公糧收購預算和原住民打獵補助預算，為何不編預算？不顧農友、原住民權益，民進黨當家鬧事，治國無半步，抹黑全撇步！

台南市議會國民黨團書記長許至椿、副書記長林燕祝、李中岑、發言人蔡宗豪、王家貞、盧崑福、曾培雅主任共同召開『治水沒成績、抹黑跑第一』記者會。國民黨團指出，台南是綠的出汁的城市，跟高高屏一樣是農業重鎮，農友都是民進黨的支持者，但民進黨在台南執政30多年，立委也都是民進黨籍，賴清德2010年選上台南市長，2018年擔任行政院長，民進黨為台南市民、農友做了甚麼？賴清德台南市長任內，馬英九就陸續給了賴清德市長236億元治水，賴清德因此自誇台南30年治不好的水，他只要3年就可以治好，結果813水災立刻打臉賴清德。

▲台南市議會國民黨團怒轟民進黨中央預算不編農友、原住民急需的錢，國民黨退回要求重編，民進黨竟抹黑謝龍介擋治水和老農津貼預算。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國民黨團怒轟，賴清德的官越做越大，台南的水越淹越高，後壁是台南的糧倉，卻慘成淹水重災區，台南市議會民進黨團在台南鄉親飽受淹水之苦時，可曾基於監督職責站出來協尋民進黨立法委員？現在卻甩鍋謝龍介說他阻擋治水預算，民進黨這不是自曝其短，大聲告訴鄉親民進黨無能，執政30年卻治不好台南的淹水問題，民進黨立法委員也絲毫不顧鄉親權益，不管農友的公糧補助和餘糧收購價格，又甩鍋謝龍介黨農民津貼？

國民黨團痛批，立法院國民黨團這次退回中央總預算，鄉親們知道原因為何？主要是執政的賴清德政府，不編列農友急需的提高公糧補助預算，台南是農業重鎮，農友全用選票支持民進黨，民進黨怎麼能這麼無情？完全不重視農民權益，連餘糧收購價格都比20多年前國民黨執政低，20多年前100台斤餘糧收購價是1050元，現在萬物飛漲，餘糧收購價格只有970元，民進黨對得起支持他們的農友嗎？

▲台南市議會國民黨團怒轟民進黨中央預算不編農友、原住民急需的錢，國民黨退回要求重編，民進黨竟抹黑謝龍介擋治水和老農津貼預算。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國民黨團嗆，要原住民不打獵，又不提高給他們補助，是要原住民怎麼活下去，賴清德總統執政至今，無能的治國模式，除了會當家鬧事、栽贓抹黑，挑起人民的仇恨值，民進黨可曾照顧到人民的權益，中央總預算不顧農友權益、不理醫療權益，不甩原住民權益，國民黨立法委員退回這份總預算，要求賴清德政府重編總預算，國民黨立委為全民權益把關何錯之有？民進黨無能，治國沒成績，抹黑跑第一，台南市長下屆就換謝龍介來做！

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