4秒狠踹4下！害142cm重殘女院生腦出血慘死　教養院照服員重判9年

▲林女（左）涉嫌對女院生施暴，害對方腦出血，不治身亡。（圖／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市陽明教養院永福林姓照服員，因為身高只有142公分、患有多重極重度障礙的女院生不願配合上廁所，竟在4秒內連出腳4次狠踹女院生，導致女院生顱內出血送醫不治。一審將林女重判有期徒刑9年，案經上訴，高等法院26日二審仍將林女判刑9年。

判決指出，林女自2021年1月起，就開始在陽明教養院永福院區內的5樓，輪班照顧身高僅142公分，體型矮小，常因不明原因受傷，而且有視覺、智能多重障礙的陸姓女院生。2022年5月間上午9時40分許，林女在5D寢室區，因為女院生不願配合上廁所，林女暴怒之下，竟在4秒內連續出腳4次，重踹女院生左側頭部，女院生因此左側硬腦膜下血腫。

一直到了下午3點20分許，林女發現女院生躺在寢室地板、不斷嘔吐，林女才緊急通知院方，將女院生送醫急救。最後女院生仍因外傷性顱內出血，缺氧性腦病變和其他併發症，在送醫2周後不治身亡。檢方調查後認定林犯行明確，依傷害致死罪將林女起訴。

法院審理時，林女否認犯罪，辯稱沒有踹她。林女表示，發生這樣的事情她也很難過，但陸女其實不好照顧，為了改善照顧的情況，自己利用休假時間閱讀相關書籍，學習要如何跟這批院生們溝通、交流，花很多時間跟她培養默契。看到10個月內，女院生有很大的進步，「我真的對她付出很多，我看到她有這樣的進步真的很開心。」

另外林女也強調，女院生本來就體質脆弱，容易因不明原因受傷，「平常被害人習慣性的撞頭、撞手，曾經整個臉瘀青、整隻腳也是整個瘀青，都查不到原因」。但一審法院根據監視器畫面，認定林女確實施暴，造成女院生重傷，最後不治身亡，確實有罪。在考量她犯後飾詞狡辯，又不願和解，因此一審將她重判有期徒刑9年。

案件上訴第二審，高等法院審理後，26日宣判。高院還是認定林女有罪，考量她仍未認罪、也不願跟被害家屬和解，因此高院仍維持一審的刑度，再度將林女判處有期徒刑9年。可上訴。