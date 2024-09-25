「感謝東里家風與政府站在一起」鄭銘謙參訪苗栗更生安置就業處所

▲法務部長鄭銘謙（右三），參觀苗栗更生保護據點東里家風。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

為了實際關心更生人就業狀況，法務部長鄭銘謙8月份前往苗栗東里家風實地參訪。鄭銘謙肯定東里家風協助提供更生弱勢安置就業並結合更生保護工作，他讚佩「東里家風與政府站在一起」，共同協助提供更生弱勢安置就業，為更生人復歸社會盡最大力量。

鄭銘謙在8月26日前往東里家風，陪同參訪的長官，包含：臺灣高等檢察署兼臺灣更生保護會董事長張斗輝，保護司督導參事林嚞慧、主任秘書王以文、臺灣高等檢察署臺中分署檢察長林錦村、苗栗地檢署檢察長蔡宗熙、苗檢書記官長李鈞暉、主任觀護人蔡欣樺、苗栗看守所所長李金德、更保苗栗分會主任委員徐享鑫、苗栗榮觀協進會理事長巫雲芳和犯保苗栗分會主任委員陳有昆。

鄭銘謙致詞時，肯認東里家風近年來的努力，並對於長期安置協助更生人表示肯定及感謝，讓更生人有居住處所及穩定的就業，對於更生人復歸社會、避免再犯有相當大的助益。另外鄭銘謙也指示各單位，要對東里家風面臨困境及問題，積極予以協助，促其體制化以維繫其長期經營的能力，發揮其社會功能。

張斗輝致詞時則提到，每次參訪東里家風，都有大大的進步，更生保護會將繼續協助，給予環境改善及培訓更生人一技之長，培養更生人取得相關證照，最終目的讓他們能自力更生，並且能依自己所能回饋社會。

在後續的走動參訪中，鄭銘謙讚佩東里家風與政府站在一起，共同協助提供更生弱勢安置就業，服務量能已超過許多社福機構，予以極大的肯定。另外，他也勉勵更生朋友珍惜現在，選擇對的路堅持走下去，未來人生會有無限可能。鄭銘謙肯定並感謝東里家風機構結合更生保護工作，為轄區治安注入一股穩定的力量。

參訪後，鄭銘謙指示保護司和更生保護會規劃推廣東里家風安置就業善舉和協助行銷其更生商品及蔬果農作物，例如運用更保幸運草市集、各項會議場合和電子商務平台來行銷，擴大民眾對該處機構善心義舉認同及認購更生商品，運用公部門及更保的力量共同支持機構繼續協助更生安置就業保護工作，成為一處友善的更生保護服務據點。

▼法務部長鄭銘謙（左一）參觀東里家風，了解更生人商品銷售狀況。（圖／臺灣更生保護會提供）