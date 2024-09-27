　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／石破茂215票當選自民黨魁！　將出任下屆日本首相

▲▼石破茂、高市早苗在《讀賣新聞》民調票數統計上，暫時以123票名列第一。（圖／達志影像／美聯社）

▲石破茂當選自民黨黨魁。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本自民黨27日正式選出新任黨魁，由在第二輪投票中獲得215票的石破茂高票當選，預計10月1日將在臨時國會中經過首相指名選舉，成為第102屆日本首相。

現年67歲的自民黨重量級政治人物石破茂已經代表鳥取縣第1區連續當選12次眾議員。這次是他第5次挑戰自民黨黨魁選舉。石破茂出身政治世家，他的父親石破二朗曾擔任鳥取縣知事及自治大臣。

石破茂自慶應大學畢業後，曾在銀行工作，最終在前首相田中角榮的提議下進入政壇。石破茂曾擔任田中派的秘書，並於1986年參加眾議院選舉，當時年僅29歲的他，成為全國最年輕的當選者。

1993年，由於不滿宮澤喜一政府內閣處理政治改革法案的方式，石破茂支持了在野黨提出的內閣不信任案，並因此退出自民黨。之後，他加入新生黨與新進黨，直到1997年才重返自民黨。2002年被時任首相小泉純一郎任命為防衛廳長官，是首次入閣，之後也陸續擔任防衛大臣和農林水產大臣等要職。

2012年，自民黨作為在野黨時，石破茂在黨魁選舉中獲得最多黨員票，但在第二輪投票中輸給了安倍晉三。隨著第二次安倍內閣成立，石破茂先後擔任自民黨幹事長和地方創生大臣等職務。不過在離職後，他與安倍的關係逐漸疏遠。

石破茂2020年第4度出馬自民黨大選，但最終仍敗給了菅義偉。2021年，他未參加黨魁選舉，改為支持河野太郎。
 

▲▼ 自民黨大選投票規則。（圖／記者王佩翊製）

ET快訊
快訊／台灣首例！　巨業最嚴厲處分公布
蔡允潔力挺楊繡惠送暖　3年沒上《衝衝衝》原因曝
快訊／雨彈升級　4縣市豪大雨特報
快訊／石破茂215票當選自民黨魁！　將出任下屆日本首相
開保時捷載妹子　撞爛全毀...20歲富少糗了
新竹29歲女騎士上班閃臨停車　遭「輾1圈」慘死
楊繡惠控訴徐乃麟恐丟主持棒！　節目回應了
大谷旅美7年首次冠軍　愛妻登場「美貌爆發」
快訊／人在廈門　黃紹庭首發聲
房貸慌了！鄉民喊「修掉72-2」　學者：出事誰負責

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／石破茂215票當選自民黨魁！　將出任下屆日本首相

OpenAI核心人物出走　新任研究副總裁是台灣人陳信翰

17世紀吸血鬼墳墓被挖出！　他骸骨「頸掛鐮刀」阻止復活

邪教要求「直播生孩子」出大包　捷克產婦痛苦喪命

韓媒：美日韓峰會拚年底前召開　最快將在美大選以後

SpaceX與越南重啟談判！　擬投資4800億元布局星鏈

快訊／日自民黨大選「無人過半」！高市、石破進入第2輪投票

蘇丹內戰15萬死！政府軍「猛轟首都」重奪領土　17月以來最大攻勢

慎入！俄受刑人身體遭「大塊木板」貫穿　內臟受損幸運存活

美國多州緊急狀態！強烈颶風海倫登陸已1死　衛星照曝光

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

坤達遭邰智源退出《木曜》至今沒聯絡「沒再發我」

雲林國道3死1傷追車畫面曝　時速190km一路高速狂飆

棒棒堂合體「大家狂置入副業」XD　威廉喬到白髮..敖犬：不是為了錢！

Alan開敞篷車帶陳喬恩兜風　她包緊緊遭老公吐槽XD

家屬爆內幕！東海女大生最初只斷臂還能求救　巨業司機竟補油門

快訊／石破茂215票當選自民黨魁！　將出任下屆日本首相

OpenAI核心人物出走　新任研究副總裁是台灣人陳信翰

17世紀吸血鬼墳墓被挖出！　他骸骨「頸掛鐮刀」阻止復活

邪教要求「直播生孩子」出大包　捷克產婦痛苦喪命

韓媒：美日韓峰會拚年底前召開　最快將在美大選以後

SpaceX與越南重啟談判！　擬投資4800億元布局星鏈

快訊／日自民黨大選「無人過半」！高市、石破進入第2輪投票

蘇丹內戰15萬死！政府軍「猛轟首都」重奪領土　17月以來最大攻勢

慎入！俄受刑人身體遭「大塊木板」貫穿　內臟受損幸運存活

美國多州緊急狀態！強烈颶風海倫登陸已1死　衛星照曝光

健身網紅創「懶人爬山」！綁氦氣球減負重　化學老師：可能爆炸

奧運銅牌李孟遠飛靶資格賽首日暫居第1　未來可能與羅芊雅搭混雙

淫蟲扮警「豪擲5萬包養17歲少女」　逼變態3選1...硬上還偷拍

快訊／台灣首例！巨業客運撞死女大生　被收回黃金路線3個月

確保消防人員救災安全　南消二大辦理救災安全訓練

全台剩2間！「必勝客歡樂吧南港店」要關了　最後營業日曝光

明年健保總額協商落幕！醫院、西醫基層再破局　兩案併陳送衛福部

快訊／雨彈升級　4縣市豪大雨特報　

麻吉弟弟辣妻「中空現身」懷孕四肢還是超細！解開褲頭…渾圓大肚現形

中航看海岬型船擁新船少強等四大利多　換約日租加高添明年獲利

國際熱門新聞

台23歲裸模被澳海關攔　簽證吊銷淚崩

南韓球后安洗瑩遭霸凌　要替男球員手洗內褲

小三AV女優「新作品」神預測！　婚外情扯到大谷翔平

34歲尪偷吃57歲丈母娘！遭抓姦在床嗆：妳媽比妳好

她爽劃航班座位「首排」登機秒尷尬！

美史上第2　死囚「氮氣處決」過程曝

末日降臨？澳洲驚現超巨「馬臉地震魚」

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

飛機上手淫　情侶「外套蓋腿」狂動

「亞洲實力指數」台灣名次曝光

美媒：解放軍新核潛艦於武昌長江岸沉沒

非洲飛日本！人妻靠「手寫機票」返國

「AI妖股」傳被美調查　一度崩跌17％

美光財報、陸釋利多帶動美股收漲　標普再創新高

更多熱門

相關新聞

韓媒：美日韓峰會拚年底前召開

韓媒：美日韓峰會拚年底前召開

去年8月美國總統拜登、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅在華府近郊大衛營會晤，一致同意美日韓三國峰會每年例行召開，成為美日韓三國加強合作的關鍵。不過，隨著美國、日本自民黨相繼進行選舉，美日韓一致同意，今年度的會談將在美國總統選舉結束以後進行。

即／日自民黨大選膠著！2人進入決選

即／日自民黨大選膠著！2人進入決選

她失戀飛日本！「幫閨蜜代購」犯1大錯

她失戀飛日本！「幫閨蜜代購」犯1大錯

自民黨大選「3雄鼎立」！優缺分析一次看

自民黨大選「3雄鼎立」！優缺分析一次看

印度三星大罷工！工會提「世襲職位」網看傻

印度三星大罷工！工會提「世襲職位」網看傻

關鍵字：

日本自民黨黨魁選舉首相日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態

最快今晚成颱！　V型迴轉貼「台灣東部」暴風圈掃台

單親媽餓死女嬰　12字自介「別怕22K」超諷刺

小楊哥玩完！公司被罰3億元「責令停業」

台23歲裸模被澳海關攔　簽證吊銷淚崩

高雄驚傳電池起火　鄰崩潰：燒4次了

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」

抖音處罰小楊哥　三隻羊旗下帳號全停播

撞擊瞬間曝光！校車「從後追撞」女騎士當場慘死

即／今彩539開出8注頭獎　每人分得300萬

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

即／7連霸屏東議員王啟敏　峇里島猝死

前兄弟啦啦隊「直接點名陳致遠」

陳沂力挺乃哥很溫暖乃哥又火了不道歉

網狂問颱風假！天氣粉專曝4警戒區「暴風圈籠罩機率高」

更多

最夯影音

更多

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面