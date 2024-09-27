快訊／石破茂215票當選自民黨魁！　將出任下屆日本首相

▲石破茂當選自民黨黨魁。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本自民黨27日正式選出新任黨魁，由在第二輪投票中獲得215票的石破茂高票當選，預計10月1日將在臨時國會中經過首相指名選舉，成為第102屆日本首相。

現年67歲的自民黨重量級政治人物石破茂已經代表鳥取縣第1區連續當選12次眾議員。這次是他第5次挑戰自民黨黨魁選舉。石破茂出身政治世家，他的父親石破二朗曾擔任鳥取縣知事及自治大臣。

石破茂自慶應大學畢業後，曾在銀行工作，最終在前首相田中角榮的提議下進入政壇。石破茂曾擔任田中派的秘書，並於1986年參加眾議院選舉，當時年僅29歲的他，成為全國最年輕的當選者。

1993年，由於不滿宮澤喜一政府內閣處理政治改革法案的方式，石破茂支持了在野黨提出的內閣不信任案，並因此退出自民黨。之後，他加入新生黨與新進黨，直到1997年才重返自民黨。2002年被時任首相小泉純一郎任命為防衛廳長官，是首次入閣，之後也陸續擔任防衛大臣和農林水產大臣等要職。

2012年，自民黨作為在野黨時，石破茂在黨魁選舉中獲得最多黨員票，但在第二輪投票中輸給了安倍晉三。隨著第二次安倍內閣成立，石破茂先後擔任自民黨幹事長和地方創生大臣等職務。不過在離職後，他與安倍的關係逐漸疏遠。

石破茂2020年第4度出馬自民黨大選，但最終仍敗給了菅義偉。2021年，他未參加黨魁選舉，改為支持河野太郎。

