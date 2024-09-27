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她失戀飛日本！「幫閨蜜代購」犯1大錯　全場罵：被打回原形

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，日本自由行，赴日旅遊，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲幫閨蜜代購，沒想到對方嫌貴。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

「已經做好失戀+失友的心理準備了！」一名女網友透露，獨自去日本療傷，也特地幫閨蜜們代購東西，回來才報價，卻遭受對方質疑買貴。經過一番波折後，儘管閨蜜們有轉帳卻避不見面，要原PO把東西寄過去就好，這番舉動再次讓原PO心碎，「出國別幫人買東西，吃力不討好而已！」

一名失戀女網友在Dcard表示，日前安排一趟6天日本獨旅療傷旅程，且只有告訴兩位好閨蜜，「我覺得可以幫她們買東西，也會想帶伴手禮給她們」，抵達日本後，依照清單選項，原PO分別在知名藥妝店購買。

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回台後，原PO才把每個品項報價給閨蜜們，這讓她驚喊犯了天大錯誤，A女來說想看明細，「我心裡嚴重受到打擊，我不只是算她退稅價，折價券也有折，卻被要求看明細，究竟...」而B女則質疑是不是店員算錯錢。

傻眼的是，B女事後才坦言，在蝦皮發現價格便宜很多，原PO則解釋賣場應該是假貨。總而言之，閨蜜兩人都覺得原PO買貴了，讓已經失戀的原PO再次傷透了心，「我甚至回程加買行李5kg，也沒有特別跟妳們提起...我一毛錢未賺，卻受到妳們這樣質疑。」

當下，原PO直言，並不要求閨蜜們收下，自己會把東西在網路上賣掉。過了2天後，閨蜜道歉了，願意轉帳再麻煩原PO幫忙寄貨，還稱近期不會見面，希望能趕快拿到東西。

看到上述的話，原PO再次心寒直呼，已經做好失戀與失友的準備，「我也懂什麼意思，我們距離又不是台北高雄，也不過30分鐘內車程的事，其實意思就是不想碰面，這些東西寄完、轉帳完，大概也不會聯繫了意思。」最後，原PO只能勸世，「出國別幫人買東西，吃力不討好而已。」

底下網友紛紛感嘆，「事實再次證明了，人是自私的」、「如果是我，會PO網賣掉，他們不光質疑價錢（我不相信價差很大），連見面都不想就說用寄的，我就覺得這段友誼也走到盡頭」、「太瞎了吧？有點敏銳度也知道網路假貨多，去日本買正品回來，還免運，你那兩個朋友有夠誇張」、「請你用寄的？什麼邏輯，請人家買東西不是應該直接到人家家裡拿嗎」、「出國真的是照妖鏡，什麼妖魔鬼怪，只要出國很容易被打回原形」、「這兩個人也太爛了吧，而且完全遺忘妳失戀嗎？心情不好的人也是你欸」。

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