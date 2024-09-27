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《雲林100堅持故事》新書發表會　鄉林賴正鎰談限貸令

▲鄉林集團暨鄉林文教基金會表揚「雲林100堅持故事」的故事主角，鄉林董事長賴正鎰堅持將這些感動堅持的故事集結成冊，今在「鄉林雲峰」接待中心發表新書。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鄉林集團暨鄉林文教基金會表揚「雲林100堅持故事」的故事主角，鄉林董事長賴正鎰（左）堅持將這些感動堅持的故事集結成冊，今在「鄉林雲峰」接待中心發表新書。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

鄉林集團暨鄉林文教基金會今（27）日在「鄉林雲峰」接待中心，由鄉林董事長賴正鎰發表新書《雲林100堅持故事》，書中百位故事主角親臨現場，感謝鄉林集團讓雲林在地、各領域的堅持精神可以廣為宣傳、向下紮根。面對媒體提問限貸令影響，鄉林董事長賴正鎰大方分享看法。

《雲林100堅持故事》由雲林縣長張麗善寫序，張麗善在序中指出雲林是台灣第一糧倉、也是最值得驕傲的城市，濃厚的土地之味和豐富營養的農產品，猶如慈母孕育每一位台灣人。這一次的徵文活動，不僅意義深大，也讓更多台灣人瞭解雲林在地的《堅持》故事，非常感謝鄉林建設賴董事長對雲林故鄉的相扶相持。

副縣長謝淑亞則感性地表示，雲林這塊土地因百工百業的堅持與革新愈來愈好，仔細拜讀這本書裡，無論是為教育付出的老師、對傳統藝術文化堅持的藝術家，或是對農作物品質堅持的小農，每一則深刻的「堅持」故事，都讓人非常感動。因為有大家的全力以赴，雲林變得更國際、更美好、更驕傲。

▲鄉林集團暨鄉林文教基金會表揚「雲林100堅持故事」的故事主角，鄉林董事長賴正鎰堅持將這些感動堅持的故事集結成冊，今在「鄉林雲峰」接待中心發表新書。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鄉林集團暨鄉林文教基金會表揚「雲林100堅持故事」的故事主角，鄉林董事長賴正鎰堅持將這些感動堅持的故事集結成冊，今在「鄉林雲峰」接待中心發表新書。（圖／記者蔡佩旻攝）

鄉林董事長賴正鎰表示，雲林是他的故郷，所以「雲林故事、郷林來傳承」，返鄉首度推出大樓建案「鄉林雲峰」，受到鄉親肯定與熱烈迴響，大家都抱持「打拼一輩子，留棟好房子」，自己要善待自己，要住新大樓的想法，所以才經過短短三個多月已銷售破九成，總戶數224戶，最後20多戶即將完銷。

針對媒體提問「限貸令」看法，賴正鎰指出，對房地產界當然有所影響，「限貸令」使投資客或投機客卻步。但賴正鎰認為，對於需求型購屋的人影響不大，因其對於貸款的成數影響不大。而對第一次購房的民眾，其實政府一直都是鼓勵的；整體來講，這對整個房地產給予「不要一直上漲太快」的機制。賴正鎰強調，政府的政策應該只是害怕台灣經濟泡沫，所以對於房地產整體是呈現正面的。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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