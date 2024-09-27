慎入！俄受刑人身體遭「大塊木板」貫穿　內臟受損幸運存活

▲疑似是鋸木機器的軸心分離後，導致大塊木板整個貫穿他的身體。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

俄羅斯一名34歲受刑人尼可拉（Nikolai Z），日前在監獄內進行勞動工作時，在使用鋸木機器過程中出事，導致一大塊木板整個貫穿尼可拉的身體，相當驚悚。

據英國《每日郵報》報導，尼可拉在下諾夫哥羅德（Nizhniy Novgorod）地區的一間監獄服刑，近日他在進行勞動工作時，使用鋸木機器。但疑似是鋸木機器的軸心分離後，導致大塊木板整個貫穿他的身體，隨後全身是血。

▲尼可拉身體被大塊木板貫穿。（翻自《每日郵報》）

隨後尼可拉被送醫急救，從醫院公布的影像可見，尼可拉整個身體被大型木板貫穿，相當驚悚。不過院方指出，尼可拉雖然多個內臟受損，但整體狀況算穩定，隨後醫師為他進行手術處理，據悉事發後5天他仍然還活著，目前院方仍持續觀察尼可拉的復原狀況。

報導也指出，目前當局已對此案進行調查，以釐清是否有違反工安程序，或者是牽扯犯罪案件。



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