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放大絕救生意？墾丁旅遊海報「薄紗正妹險露點」　旅遊平台回應了

疑似墾丁觀光業者的大尺度文宣引起網友討論，但旅遊電商平台Klook澄清該海報與官方無關。（翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」）

▲疑似墾丁觀光業者的大尺度文宣引起網友討論，但旅遊電商平台Klook澄清該海報與官方無關。（翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」）

圖、文／ 鏡週刊

屏東墾丁觀光近來負面新聞不斷，最近有業者疑似為了救生意，推出4天3夜秋日遊的精選套餐行程，宣傳更是遊走尺度邊緣，海報上身穿薄紗的妹子胸前若隱若現幾乎露點，且費用高達9,880元，引起網友討論。不過知名旅遊電商平台Klook今（26日）澄清，該廣告的製作、發布及授權，都與Klook官方無關，提醒民眾小心釣魚網站。

有網友今日在臉書社團「爆廢公社公開版」分享疑似墾丁觀光業者的文宣，內容主打4天3夜精選套餐行程，入住高檔飯店外，還贈送1,200元水上活動體驗及800元夜市美食券，透過Klook平台預定再享5％折扣。

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放大絕救生意？墾丁萬元行程海報「薄紗正妹險露點」　旅遊平台回應了

▲疑似墾丁觀光業者的大尺度文宣引起網友討論，但旅遊電商平台Klook澄清該海報與官方無關。（翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」）

此外最吸引目光的，非海報上幾乎露點的妹子莫屬，網友們看完紛紛歪樓，開玩笑稱墾丁國旅有救了，「真的假的這海報…墾丁業者是拚了嗎????」「連胸貼都沒貼，這筆訂單爆單了」「這才是滿滿誠意的國旅嘛～早就該這樣做了～」「9880含稅嗎？」「方案字太小需要放大看」「怎麼黑黑的」。

不過Klook平台很快在臉書澄清，指出近期網路流傳有關「墾丁秋日遊4日3夜精選套餐9,880元 透過Klook優惠碼$CITE_1預訂 即享5％折扣」的廣告，並非由Klook官方製作、發布，也沒有獲得Klook授權製作及發布。「請大家小心，不要點擊不明連結避免被釣魚，讓自己的權益受損！」

Klook小編表示，所有Klook的優惠活動資訊，請以Klook官網或APP為準，若有任何疑問，歡迎隨時聯繫客服確認。


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